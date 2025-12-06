إحالة المتغيبين للتحقيق… جولة تفقدية مفاجئة بثلاثة مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية

نفذت إدارة العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور محمد سلامة جولة تفقدية موسعة شملت مستشفى حميات منوف، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى رمد منوف.

قاد المرور كل من الدكتور أنور محفوظ مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، و محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية.

أبرز ما تم رصده خلال الجولة: مستشفى رمد منوف وصدر منوف تم رصد غياب بعض أفراد طاقم النوبتجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه غير الملتزمين، حرصًا على انتظام سير العمل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين في كافة الأوقات.

وفي مستشفى حميات منوف لوحظ انتظام العمل داخل المستشفى بكامل أقسامه، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وجهوزيتهم لاستقبال الحالات.

شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة حيث تم المرور على الطوارئ ومتابعة جاهزية الفرق الطبية والتزامها ببروتوكولات الفرز والاستقبال والتأكد من سرعة التعامل مع المرضى.

كما تم متابعة العناية المركزة وتوافر المستلزمات والأجهزة الحيوية والأقسام الداخلية والتأكد من انتظام الخدمة وجودة الرعاية المقدمة والعيادات المتخصصة ومدى الالتزام بالنوبتجيات.

وكذلك متابهة الصيدليات ومراجعة توافر الأدوية الحيوية وصرفها وفق البروتوكولات العلاجية.

وتم التشديد على حسن معاملة المرضى وذويهم والتأكيد على تفعيل البروتوكولات العلاجية والالتزام ببروتوكولات الفرز بالمستشفيات ومتابعة النظافة العامة والانضباط الإداري داخل جميع الأقسام والتأكيد على سرعة التعامل مع أي معوقات لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة العمل في المستشفيات، وتعزيز روح الالتزام، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين على مدار الساعة من أجل خدمة طبية أكثر انضباطًا… ومتابعة مستمرة لضمان أفضل رعاية للمرضى، الذي شدّد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، خاصة خلال الفترات المسائية ونوبتجيات آخر الليل، للتأكد من انضباط الأطقم الطبية والإدارية، وتقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

وأكد أن الجولات المفاجئة ستستمر بجميع المستشفيات لضمان الالتزام الكامل بتطبيق بروتوكولات العلاج والفرز، وحسن معاملة المرضى، ومحاسبة أي تقصير فورًا وبكل حزم، بما يحقق الصالح العام ويرفع مستوى الخدمة الصحية داخل المحافظة.