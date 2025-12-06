قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش اللبناني يعتقل 6 أشخاص اعتدوا على قوات اليونيفيل

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
قسم الخارجي

أعلن الجيش اللبناني يوم السبت اعتقال 6 أشخاص اعتدوا على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مساء 3 ديسمبر الجاري.

الاعتداء على قوات اليونيفيل

وأصدر الجيش اللبناني بيانا أوضح فيه أنه في "ليل 3 - 4 / 12 / 2025، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل".

وأضاف الجيش اللبناني أن الاعتداء أدى إلى تضرر آلية تابعة لليونيفيل، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء".

وشدد الجيش اللبناني في بيانه على "خطورة أي ​اعتداء على اليونيفيل​، مؤكدا أنه لن يتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار".

