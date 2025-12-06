قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي يرحب بالموقفين الصيني والفرنسي الداعين إلى تنفيذ حل الدولتين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

رحب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بمواقف كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فرنسا التي أكد عليها البلدان في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين يوم أمس الجمعة، والتي أكدا فيها ضرورة تهيئة الظروف المواتية للتنفيذ الفعال لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الموثوق به لتحقيق السلم والأمن العادلين والدائمين.

وثمن رئيس البرلمان العربي ترحيب البلدين باعتماد "إعلان نيويورك" الصادر في سبتمبر الماضى، وهو الإعلان الذي اعتمدته مؤخرًا الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال قرار لها بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ورحب رئيس البرلمان العربي بتأكيد الزعيمين الصيني والفرنسي ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في مدينة شرم الشيخ في 9 أكتوبر الماضي، وتجنب اتخاذ أي خطوة قد تمس بذلك، وكذلك تأكيد رئيسي البلدين مجددًا ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى كامل قطاع غزة بشكل سريع وآمن ومستدام وبدون عوائق.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس البرلمان العربي، إعلان الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، تقديم 100 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين للعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية لقطاع غزة، موضحا أن هذه المساعدات تأتي تجسيدًا وامتدادًا للمواقف المشرفة التي تتبناها جمهورية الصين الشعبية في دعمها بقوة للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، فضلاً عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الصين مع المجتمع الدولى من أجل تثبيت وقف إطلاق نار كامل ودائم في قطاع غزة، وتخفيف حدة الوضع الإنسانى هناك، والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه بالتأكيد أن مواقف كلا من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فرنسا يعكسان التزامهما الواضح بتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة، والذي لا يتحقق إلا بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومباردة السلام العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي سيظل داعماً ومساندا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على كافة المستويات الإقليمية والدولية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، حتى ينال كافة حقوقه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

https://youtu.be/VYI_v2y4_hc

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي فرنسا الرئيس الفرنسي إعلان نيويورك مدينة شرم الشيخ قطاع غزة الرئيس شي جين بينج الصين وقف إطلاق النار في غزة المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة جمهورية الصين الشعبية زيادة الرئيس الفرنسي إلى الصين حل الدولتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

المنيا.. تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق خلال نوفمبر

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

جهود محافظة اسوان

أسوان.. رفع كفاءة ورصف طريق الشطب المؤدى لمعبد كوم أمبو بطول 1500متر

بالصور

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد