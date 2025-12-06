قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مطالب برلمانية لتعزيز أمن الدواء… وخطة لغزو القارة الأفريقية بالأدوية المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالاجتماع المهم الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها بالسوق المحلية، واستعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من القيادات المعنية.

وأعلن اتفاقه الكامل مع ما شدد عليه رئيس الوزراء بشأن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لضمان توافر الدواء للمواطن، مشيراً إلى أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية يُعد محوراً رئيسياً في رؤية الحكومة الحالية، من خلال توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة قادرة على دعم توسع الشركات وتوطين التكنولوجيا.

كما ثمّن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير دواء آمن وفعّال هو مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المسؤولة لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يدعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطن المصري موجهاً تحية تقدير لوزير المالية على تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية، باعتباره دعماً مباشراً لأحد أهم القطاعات الحيوية وتأكيده بأن الوزارة تعمل على توفير اعتمادات إضافية خلال الفترة القادمة لضمان تلبية احتياجات السوق في ظل المتغيرات العالمية.

ورصد الدكتور محمد سليم 6 مطالب رئيسية ستقود مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي، ومضاعفة الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأفريقية، وهي :

1. توسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع الدوائية وفتح خطوط جديدة متخصصة في الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

2. تحفيز الاستثمار الدوائي المحلي والأجنبي عبر حوافز ضريبية وتشجيعية واضحة ومستقرة.

3. تسريع إجراءات التسجيل الدوائي لتشجيع الابتكار وتقليل الوقت اللازم لوصول المستحضرات الجديدة إلى السوق.

4. توطين التكنولوجيا الحديثة في تصنيع المواد الخام وتطوير منظومة البحث العلمي الدوائي.

5. إطلاق خطة قومية لتشجيع التصدير مدعومة بفتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات اللوجستية.

6. تعزيز التعاون الدوائي مع الدول الأفريقية عبر شراكات إنتاجية وتوفير منصات تسويقية مشتركة.

وأشار إلى أن التوجه القوي نحو دول القارة السمراء يحمل مكاسب هائلة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل نجاح القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ علاقات مصرية–أفريقية قائمة على التعاون والشراكة.

وتابع: وتشمل أهم المكاسب توسيع الأسواق المستهدفة أمام الدواء المصري وتعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للمنظومة الصحية بالدول الأفريقية وزيادة تدفقات العملة الصعبة عبر صادرات مستقرة ومستدامة ودعم الصناعات الوطنية وتوظيف المزيد من العمالة إضافة إلى تعزيز الأمن الدوائي للقارة من خلال نموذج إنتاج مشترك مع مصر.

وأكد الدكتور محمد سليم أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو بناء صناعة دوائية وطنية قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء المحلي والانطلاق نحو القارة الأفريقية بقوة. مشيراً إلى أن تكامل جهود الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص سيجعل من الدواء المصري لاعباً رئيسياً في الأسواق الإقليمية، ومصدراً داعماً للاقتصاد، وركناً أساسياً في تعزيز الأمن الصحي للمواطن المصري والأفريقي على حد سواء.

رئيس مجلس الوزراء الأدوية القطاع الدوائي التصنيع المحلي للأدوية توطين التكنولوجيا

