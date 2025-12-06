وزير الخارجية من الدوحة: لن يكون لمصر ولا غيرها من الدول سلطة الحكم في قطاع غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة ، إن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أى دولة أجنبية تحكم القطاع، وذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة بدولة قطر.

وأكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة نقاشية فى منتدي الدوحة بمشاركة وزير الخارجية، أن عنف المستوطنين يزداد يوما تلو الأخر فى الضفة الغربية.

وأضاف أنه يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر فى غزة، لافتا إلى أنه يجب على إسرائيل فتح كافة المعايير الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

وتابع وزير الخارجية المصري، أن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أى دولة أجنبية تحكم القطاع.