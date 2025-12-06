تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام الإمارات ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 على ملعب ستاد لوسيل

ويشهد تشكيل منتخب مصر الثاني خلال مباراته أمام الإمارات، غياب كريم فؤاد بعد الإصابة القوية التي تعرض إليها اللاعب خلال التدريبات قبل اللقاء، وستبعده عن المشاركة من 4 لـ 6 أسابيع

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب:



حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: إسلام عيسى - مصطفى سعد ميسي - مروان حمدي

موعد مباراة منتخب مصر أمام الإمارات في كأس العرب

والقنوات الناقلة



يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها اليوم السبت 6 ديسمبر. ويمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر مجموعة من القنوات العربية المفتوحة والمشفرة، وجاءت القنوات الناقلة كالتالي:

قناة أبوظبي الرياضية 1

قناة الكأس القطرية

قناة دبي الرياضية

قناة عمان الرياضية

قناة بي إن سبورتس

قناة الكويت الرياضية