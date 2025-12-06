قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب الفراعنة يكتسح جاميكا وبورتوريكو في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة

المنتخب المصري
المنتخب المصري
يارا أمين

واصل المنتخب المصري للأولمبياد الخاص، تألقه اللافت في كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3 المقامة بمدينة سان خوان – بورتوريكو، بعدما حقق فوزين متتاليين على منتخبي جاميكا وبورتوريكو في  مباريات المجموعة الرابعة.

وقدم لاعبات مصر أداء استثنائيا اتسم بالقوة والانسجام والتركيز، حيث افتتحت البعثة مشوارها بانتصار كبير على منتخب جاميكا بنتيجة ١١ - ٤ لصالح منتخب الفراعنة ، قبل أن تواصل تألقها بفوز ثمين على المنتخب البورتوريكي صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ٧-٤ في مباراة شهدت حماسا كبيرا وأداء جماعيا مميزا من اللاعبات المصريات والشريكات داخل الملعب.

وأعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن فخره الكبير بما يقدمه المنتخب حتى الآن، مؤكداً أن اللاعبات أثبتن قدرتهن على المنافسة العالمية بروح قتالية وثقة عالية.

واضاف محمود، أن الفريق يقدم نموذجا رائعا للدمج الحقيقي داخل الملعب ، معبرا عن فخره بكل لاعبة وكل خطوة يحققها المنتخب المصري ، مشيرا إلى أن الفوزين المتتالين ليس نهاية الطريق بل بداية طريق أكبر نحو الأدوار النهائية .

وأشاد الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية، بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أميرة فرج بالمستوى الفني للاعبات، خاصة في الجوانب الدفاعية وسرعة التحول الهجومي، مؤكدا أن الروح الجماعية هي سر التفوق المصري في منافسات اليوم الأول.

ويستعد الفريق لاستكمال مبارياته بالمجموعة بنفس الروح والطموح ليقابل المنتخب الانجولي اليوم علي صدارة المجموعة الذي يمتلك ٦ نقاط ايضا في تمام الساعه ١١.٤٠ صباحا بتوقيت بورتوريكو و٥.٤٠ مساءا بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن كأس العالم للأولمبياد الخاص  لكرة السلة الموحدة 3×3 يقام خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر 2025 بمدينة سان خوان – بورتوريكو، وتستضيف المنافسات ساحة Distrito T-Mobile، ويشهد الكأس مشاركة عدد كبير من المنتخبات من مختلف برامج الاولمبياد الخاص من مناطق العالم المختلفة ، في أجواء تحتفي بالدمج والشمول وقوة الرياضة في توحيد المجتمعات.

المنتخب المصري المنتخب المصري للأولمبياد الخاص كأس العالم لكرة السلة كرة السلة مصر

