نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لدوري سوبر سيدات السلة

أُسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وشهدت منافسات اليوم إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب، حيث حسم سبورتنج القمة أمام الأهلي بفوزه عليه بنتيجة 84-81.

فيما فاز سموحة على نيو جيزة بنتيجة 77-46، بينما تغلب الصيد على الجزيرة بنتيجة 74-70، وتفوق مصر للتأمين على هليوبوليس بنتيجة 63-56.

وأُقيمت منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.