جوزاف عون: تطويع عناصر إضافية بالجيش اللبناني



أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمام وفد مجلس الأمن الدولي أن بيروت ملتزمة باستكمال خطة حصر السلاح.

وقال عون في تصريحات له : لبنان منفتح على جميع الطروحات ويتمنى أن يكون هناك حضور لليونيفيل وبعد انتهاء ولايته يتمنى أن يبقى للبنان حضور دولي.

واضاف عون: الجيش اللبناني سيطوع عناصر إضافية وتعداده سيرتفع وسيكون قادرا على الانتشار على كامل الحدود.

وختم الرئيس اللبناني تصريحاته قائلا : قرار حصرية السلاح قد اتخذ ولبنان ملتزم بحصر السلاح وبسط سلطة الجيش على كامل أراضيه.

والتقى ‏الرئيس ا

للبناني العماد جوزاف عون وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي الذي يزور لبنان .

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ؛ فقد أبدى الوفد دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم .

ومن جانبه ؛ وجه الرئيس عون الشكر للدول على دعمها موكدا على التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية داعيا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله .