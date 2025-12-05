قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
أخبار العالم

اليونيفيل :دورية تابعة لنا تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة بنت جبيل جنوب لبنان

دورية لليونيفيل
دورية لليونيفيل
محمود نوفل

 
أكدت قوات اليونيفيل أن  دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار أمس قرب بلدة بنت جبيل جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

وذكرت اليونيفيل في بيان لها : 6 رجال على متن 3 دراجات نارية اقتربوا من قوات حفظ السلام أثناء دورية بالقرب من مدينة بنت جبيل وأطلق أحدهم ثلاث طلقات نارية على الجزء الخلفي من الآلية ولم يصب أحد بأذى.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أمس في منطقة عملياتها بجنوب لبنان بأنه خرق لقرار مجلس الأمن 1701.

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها : نحث الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له.

وأضافت اليونيفيل: نواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701.

وتابع يونيفيل: الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة وانتهاكات خطيرة للقرار 1701، ونذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام.


وطالبت يونيفيل  بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة، ونراقب الوضع في الجنوب وندعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701.

