اليونيفيل :دورية تابعة لنا تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة بنت جبيل جنوب لبنان



أكدت قوات اليونيفيل أن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار أمس قرب بلدة بنت جبيل جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

وذكرت اليونيفيل في بيان لها : 6 رجال على متن 3 دراجات نارية اقتربوا من قوات حفظ السلام أثناء دورية بالقرب من مدينة بنت جبيل وأطلق أحدهم ثلاث طلقات نارية على الجزء الخلفي من الآلية ولم يصب أحد بأذى.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أمس في منطقة عملياتها بجنوب لبنان بأنه خرق لقرار مجلس الأمن 1701.

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها : نحث الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له.

وأضافت اليونيفيل: نواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701.

وتابع يونيفيل: الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة وانتهاكات خطيرة للقرار 1701، ونذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام.



وطالبت يونيفيل بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة، ونراقب الوضع في الجنوب وندعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701.