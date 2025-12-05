قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟

أمينة الدسوقي

تتجه أنظار العالم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يحتضن مركز "كينيدي" الثقافي مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026، في نسخة تاريخية تقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

مشاركة عربية قياسية

تشهد البطولة حضورا عربيا لافتا، بعد تأهل سبعة منتخبات عربية مباشرة إلى النهائيات: السعودية، الأردن، قطر، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب.


في المقابل، ما زال منتخب العراق يملك فرصة لانتزاع بطاقة عربية ثامنة عبر الملحق العالمي المقرر في مارس المقبل.

موعد قرعة كأس العالم 2026

تنطلق القرعة في المواعيد التالية:

8:00 مساءا بتوقيت السعودية والعراق وقطر والأردن

7:00 مساءا بتوقيت مصر

6:00 مساءا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9:00 مساءا بتوقيت الإمارات وعُمان

كما تعقد القرعة في تمام 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومن المتوقع حضور شخصيات بارزة في الحدث، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

القنوات الناقلة للقرعة

سيبث الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مراسم القرعة مباشرة عبر منصاته الرسمية، كما تنقلها قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
ويمكن كذلك متابعة البث المباشر عبر قناة فيفا على منصة يوتيوب.

آلية إجراء القرعة وتقسيم المستويات

سيتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة على أربعة مستويات، يضم كل مستوى 12 فريقًا، على النحو الآتي:

المستوى الأول الولايات المتحدة – المكسيك – كندا (المضيفون)، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروغواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

المستوى الثالث النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراغواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – الفائز بملحق أوروبا (A-B-C-D) – الفائزان بالملحق العالمي.

شروط وتوجيهات قرعة كأس العالم 2026

سيتم تشكيل 12 مجموعة، تضم كل واحدة منها منتخبا من كل مستوى يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

لا يمكن أن تضم المجموعة الواحدة منتخبين من نفس القارة، باستثناء أوروبا التي تشارك بـ16 منتخبا، ما يسمح بوجود منتخبين أوروبيين بحد أقصى في كل مجموعة.

تم وضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى، وكندا في المجموعة الثانية، والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة.

ولضمان موازنة المسارات، تم وضع المنتخبين الأعلى تصنيفا، إسبانيا والأرجنتين، في مسارين منفصلين بحيث لا يلتقيان إلا في المباراة النهائية حال تصدرهما مجموعتيهما.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن

تأهل حتى الآن 42 منتخبا إلى المونديال، بينما تبقى 6 مقاعد سيتم تحديدها في مارس المقبل:

4 مقاعد عبر الملحق الأوروبي مقعدان عبر الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات من الاتحادات القارية المختلفة.

حدث تاريخي في كرة القدم العالمية

تمثل نسخة كأس العالم 2026 محطة مفصلية في تاريخ البطولة، مع رفع عدد المنتخبات إلى 48 للمرة الأولى، وتوسيع عدد المدن المستضيفة، وتقديم نظام جديد للمجموعات والمسارات، ما يجعل القرعة المرتقبة لحظة فارقة في تحديد شكل رحلة البطولة العالمية الأكبر.

