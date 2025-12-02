كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والنظام والتفاصيل الكاملة قبل الحدث المرتقب في واشنطن

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تُقام قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 داخل مركز جون كينيدي للفنون الأدائية، أحد أهم الصروح الثقافية في الولايات المتحدة والمطلّ مباشرة على الضفة الشرقية لنهر بوتوماك.

موعد قرعة كأس العالم 2026

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الموافق السابعة بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وسط ترقب عالمي للحدث الذي سيحدد خارطة الطريق في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً.

سيتم بث القرعة مباشرة عبر شبكة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى القنوات والمنصات الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

نظام يراعي التوازن

وتأتي القرعة هذا العام بنظام مغاير يراعي التوازن الفني، حيث أوضح فيفا أن إعداد جدول المباريات سيعتمد على مسارين مختلفين في نصف النهائي، مع سحب المنتخبين الأعلى تصنيفاً، إسبانيا والأرجنتين، في مسارين منفصلين لتجنب تواجُههما قبل النهائي حال تصدرهما مجموعتيهما، وينطبق الأمر ذاته على فرنسا وإنجلترا لضمان أكبر قدر من العدالة التنافسية.

كما أكّد فيفا أنه لن يُسمح بوجود منتخبين من القارة نفسها في مجموعة واحدة، باستثناء قارة أوروبا التي تمتلك 16 مقعداً، على أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل واثنين كحد أقصى.

قيود للملحق العالمي

ويخضع فريقا الملحق العالمي لقيود خاصة في الوعاء الرابع، بما يتوافق مع لوائح الاتحادات القارية لكل مسار من مسارات الملحق.

وفي ما يتعلق بالتوزيع القاري، أعلن فيفا عن تصنيف المنتخبات، حيث جاء منتخب السعودية في الوعاء الثالث إلى جانب مصر وقطر والجزائر، ضمن مجموعة من المنتخبات المتوسطة تصنيفاً على مستوى البطولة.

المواعيد النهائية للمباريات والملاعب

وعقب القرعة، ينتظر أن يكشف فيفا بعد 24 ساعة فقط عن المواعيد النهائية للمباريات والملاعب التي ستستضيف الـ104 مباريات، في بث مباشر آخر من العاصمة الأمريكية. وسيبدأ العرض في الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي (الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة).

ومن المتوقع أن يشارك جياني إنفانتينو رئيس فيفا في تقديم الجدول الرسمي، رفقة نخبة من اللاعبين الدوليين السابقين، بحضور وفود 42 منتخباً حجزت مقاعدها بالفعل، إضافة إلى ممثلي المنتخبات المتنافسة في الملحق.

16 مدينة تستضيف البطولة

وتقام البطولة في 16 مدينة موزعة على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي شهدت بيع ما يقرب من مليوني تذكرة قبل انطلاقها بعام ونصف تقريباً، في مؤشر واضح على الشغف الكبير تجاه المونديال الموسّع.