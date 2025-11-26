الكرة العربية.. تعرف على تصنيف قرعة كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تُقام قرعة كأس العالم 2026 .

وذلك وسط ترقّب واسع خاصة في العالم العربي بعد أن شهدت البطولة المقبلة أكبر حضور عربي في تاريخها بمشاركة سبعة منتخبات كاملة مع احتمال ارتفاع العدد إلى ثمانية حال نجاح منتخب العراق في الملحق العالمي مما يعكس التطور الملحوظ للكرة العربية وطموحها المتزايد لترك بصمة مؤثرة في المونديال القادم.

أكبر مشاركة عربية في تاريخ كأس العالم

شهدت النسخة الجديدة من البطولة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق بعد تأهل سبعة منتخبات عربية دفعة واحدة هي مصر والمغرب والجزائر وتونس من القارة الإفريقية والأردن والسعودية وقطر من القارة الآسيوية كما ينتظر أن يلتحق العراق بالركب العربي عبر بوابة الملحق العالمي ليصل الحضور العربي إلى ثمانية منتخبات وهو رقم لم يحدث من قبل في أي نسخة سابقة من المونديال.

تصنيف المنتخبات العربية

أسفر التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن توزيع المنتخبات العربية على المستويات المختلفة في قرعة كأس العالم 2026 حيث جاء منتخب المغرب فى التصنيف الثاني بينما ضمّ التصنيف الثالث منتخبات مصر والسعودية وقطر وتونس والجزائر أما منتخب الأردن فقد جاء في التصنيف الرابع ضمن مجموعة المنتخبات الأقل تصنيفًا قبل انطلاق المونديال.

موعد مراسم سحب القرعة

من المقرر إجراء مراسم سحب القرعة يوم الجمعة الموافق الخامس من ديسمبر في العاصمة واشنطن على أن يتم الإعلان عن ملاعب المباريات وجدول اللقاءات بصورة رسمية يوم السبت الموافق السادس من ديسمبر وهو ما يمهّد لانطلاق الاستعدادات النهائية للمنتخبات المتأهلة قبل الحدث العالمي المنتظر.

التصنيف الكامل لقرعة كأس العالم 2026

جاء التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة على النحو التالي

التصنيف الأول

كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا الأرجنتين فرنسا إنجلترا البرازيل البرتغال هولندا بلجيكا ألمانيا.

التصنيف الثاني

كرواتيا المغرب كولومبيا أوروجواي سويسرا اليابان السنغال جمهورية إيران جمهورية كوريا الإكوادور النمسا أستراليا.

التصنيف الثالث

النرويج بنما مصر الجزائر اسكتلندا باراجواي تونس ساحل العاج أوزبكستان قطر المملكة العربية السعودية جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع

الأردن الرأس الأخضر غانا كوراساو هايتي نيوزيلندا المنتخبات الأوروبية المتأهلة من الملحق وعددها أربعة إضافة إلى منتخبين يصعدان من الملحق العالمي.