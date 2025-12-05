بيطري المنوفية: تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ، إن الفرق البيطرية حصنت ما يقرب من 40 ألف رأس ماشية منذ انطلاقها وحتى الآن ، وذلك من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وخلق بيئة غذائية آمنة.

وأكد أن حملات التحصين يتم تنفيذها بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم بالتوازي مع أعمال التحصين تنفيذ حملات إرشادية مكثفة، ومرور ميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلا عن أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الدعم اللازم والتوعوي للمربين بجميع القرى والمراكز.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات الطب البيطري بتوفير كافة التسهيلات والدعم اللازم حفاظاً على الثروة الحيوانية، مشيداً بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها والوصول بها للمستوى الاقتصادي لرفع مستوى معيشة الفلاح.