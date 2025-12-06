ليلة رعب في أوكرانيا.. روسيا تمطر كييف بمئات المسيّرات و17 صاروخًا باليستيًا

أعلنت القوات المسلحة الأكرانية يوم أن الجيش الروسي أطلق مئات الطائرات المسيرة إلى جان عشرات الصواريخ بينها 17 صاروخا باليستيا ليلة أمس.

هجوم روسي ضد أوكرانيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، أنّ القوات الروسية أطلقت بينها 17 صاروخًا باليستيًا تجاه اوكرانيا الليلة الماضية.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني في بيان له أن الجيش الروسي هاجم المناطق الأوكرانية بـ653 مسيرة بالإضافة إلى 51 صاروخًا، مضيفا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 585 طائرة مسيرة واعتراض 29 صاروخا مجنحا وباليستيا.

وقال سلاح الجوي الأوكراني أنه تم تسجيل إصابات مباشرة ناجمة عن الصواريخ و60 مسيّرة هجومية في 29 موقعًا، إلى جانب سقوط حطام لأهداف مدمرة في 3 مواقع أخرى، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ أصابت البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق أوكرانية خلال الليل، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت الطاقة الأوكرانية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة تليجرام أن "أعمال الإصلاح الطارئة جارية بالفعل حيثما تسمح ظروف السلامة وتبذل شركات الطاقة كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن".