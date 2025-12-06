غارات وخروقات إسرائيلية لا تتوقف بالرغم من الهدنة..تفاصيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجموعة من المسلحين بعد اقترابهم من قواته في شمال قطاع غزة.

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شنّ غارات على مناطق متفرقة داخل القطاع، وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية استمرار التوتر على الأرض.

جيش الاحتلال يواصل نسف المباني

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على بعض المناطق في قطاع غزة رغم دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ.

رفض واسع لمخطط الاحتلال لتهجير أهالي غزة

قوبلت الخطة الإسرائيلية الرامية لفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة باتجاه واحد، بما يتيح خروج الفلسطينيين دون السماح بعودتهم أو إدخال المساعدات الإنسانية، برفض عربي وإسلامي واسع، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمهد لعمليات تهجير جماعي جديدة من القطاع المحاصر.