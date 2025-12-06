قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوفًا من تكرار سيناريو بنتايج.. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا
موعد مباراة مصر أمام الإمارات في كأس العرب
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
توك شو

غارات وخروقات إسرائيلية لا تتوقف بالرغم من الهدنة..تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجموعة من المسلحين بعد اقترابهم من قواته في شمال قطاع غزة.

 وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية العربية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شنّ غارات على مناطق متفرقة داخل القطاع، وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية استمرار التوتر على الأرض.

جيش الاحتلال يواصل نسف المباني 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على بعض المناطق في قطاع غزة رغم دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ. 

رفض واسع لمخطط الاحتلال لتهجير أهالي غزة

قوبلت الخطة الإسرائيلية الرامية لفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة باتجاه واحد، بما يتيح خروج الفلسطينيين دون السماح بعودتهم أو إدخال المساعدات الإنسانية، برفض عربي وإسلامي واسع، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمهد لعمليات تهجير جماعي جديدة من القطاع المحاصر.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

