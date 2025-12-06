شهادة فخر للدولة.. مشروع تنمية جنوب الوادي يفوز بجائزة متميزة

أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مشروع تنمية جنوب الوادي يُعد من أبرز المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لدعم الأمن الغذائي عبر استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”على القناة الأولى، أن المشروع يمثل صرحا ضخما في البنية التحتية المائية، وهو ما أهّله للفوز بإحدى الجوائز المتميزة.

وأشار إلى أن هذا التكريم يعد دليلا على حجم الإنجاز الذي تحقق في قطاع المياه، وشهادة فخر للدولة المصرية ووزارة الري.

ولفت إلى أن الدولة لا تكتفي بمشروع تنمية جنوب الوادي فقط، بل تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات المائية الكبرى في مختلف المحافظات.