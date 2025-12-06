الزراعة: فتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 276 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين .

وخلال هذا الاسبوع شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي المشترك بين مركز البحوث الزراعية، والأكاديمية الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية، كما عقد الوزير، اجتماعا مع نبيل بن خاطرة الأمين التنفيذي للمرصد الصحراء والساحل، لبحث تعزيز المشروعات الإقليمية المشتركة، كما التقى أيضا ومحافظ الوادي الجديد؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة

وألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر في اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، والتي يترأسها المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، بحضور عدد من الوزراء وممثلو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية، كما عقد الوزير، لقاءين مكثفين على هامش الاجتماعات، مع الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، والبروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري السوداني، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل والتمور وتحقيق الاستدامة

بينما عُقد اجتماع تنسيقي موسع جمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة

وشهد هذا الاسبوع الكثير من الانشطة الهامة، في الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، حيث شارك مركز بحوث الصحراء في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة حالياً في مدينة بنما، كما نشرت الوزارة، تقريرا ألقت من خلاله الضوء على أهم الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية والميدانية للمركز، خلال شهر نوفمبر الماضي، كما احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز بحوث الصحراء، باليوم العالمي لشجرة الزيتون، والذي يوافق 26 نوفمبر من كل عام، وفقا لما قررته منظمة اليونسكو في عام 2019 بناء على توصية المجلس الدولي للزيتون بهدف حماية شجرة الزيتون

بينما بدأ مركز بحوث الصحراء في تنفيذ خطة موسّعة لتوزيع شتلات الزيتون على المنتفعين داخل التجمعات التنموية في سيناء، وعلى رأسها تجمع النهايات بجنوب سيناء، كذلك تم الإعلان عن تدشين منظومة رقمية متكاملة لدعم المزارعين في التجمعات التنموية بسيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء.

بينما اختتم وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة اليونسكو زيارة ميدانية تمهيدية إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار الجهود المشتركة لحفظ التنوع الزراعي الحيوي، كما افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم.

وأعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 807 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر نوفمبر الماضي، كما نظم مركز البحوث الزراعية، ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع منظمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وذلك لمناقشة سبل تحقيق استدامة الأمن الغذائي في ظل تحديات التغيرات المناخية المتزايدة.

بينما كشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.5 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 700 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، كما استقبلت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وفدا فنيا من الحجر الزراعي بدولة بيرو وذلك لمتابعة الإجراءات النهائية الخاصة بفتح السوق البيروفي أمام صادرات مصر من الموالح.

بينما أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن أنه تم إزالة 412 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي جرعات التحصين بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تجاوزت حتى الآن 7.5 مليون جرعة تحصين، وذلك منذ بداية الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع المحافظات في نهاية أكتوبر الماضي، كما تم ضبط وإغلاق وتشميع أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء

بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية والتنسيب، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك

كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل متخصصة لدعم منتجي ومصدري الطماطم بالإسماعيلية بالتعاون مع كروب لايف مصر، كما استقبل المعمل، وفد فني من الحجر الزراعي بدولة بيرو، للإطلاع على أحدث التقنيات العلمية ودور المعمل الرقابى فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، كما شارك المعمل في معرض مصر للصناعات الدفاعية المنظم من قبل وزارة الدفاع المصرية، كما شارك أيضا فى المؤتمر الدولى الخامس عشر لإتحاد النحالين العرب، كما بلغ اجمالى عدد العينات التي تم استلامها خلال هذا الأسبوع حوالي 7800 عينة.

بينما نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، البرنامج التدريبي الثاني لمهندسي مكافحة الآفات بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية في إطار البرنامج التدريبي المتخصص في مكافحة افات المخازن والتبخير الاحترافي

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.