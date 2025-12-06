وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتوطين صناعة المهمات

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجو تشي تشي، رئيس مجموعة "XD الصينية" والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أسامة عبدالله رئيس الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "إجيماك"

وذلك لبحث سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة الصينية وقطاع الكهرباء، وزيادة استثماراتها وإقامة خطوط إنتاج جديدة وتوطين صناعة المهمات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي والاعتماد على الخامات والمستلزمات المصنعة محليا.

تناول اللقاء استعراض خطة عمل الشركة الصينية فى ضوء الشراكة القائمة مع شركة اجيماك، والمشروعات التوسعية والمهمات الجديدة التى سيتم تصنيعها محليا وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، وزيادة نسبة المكون المحلي فى صناعة المحولات والحصول على مستلزمات الصناعة من السوق المحلية وإقامة مراكز القياس اللازمة والاستفادة من الحوافز والمزايا التى تقدمها الدولة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي، وشمل اللقاء مستجدات تنفيذ مشروعات شركة "XD-EGEMAC "الجارية، وخاصة مشروعات توفير التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة، والذى تم وضع الجهد عليها، ومجريات العمل فى المحطات الأخرى والالتزام بالجدول الزمنى وموعد التشغيل المحدد

وامتد اللقاء الى مناقشة تفصيلية لخطط الشركة التوسعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة وإضافة بعض المهمات إلى منتجات الشركة، ومدى توافر الأراضي اللازمة لذلك واستغلال الأصول المملوكة والعوائد الاقتصادية لذلك، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، ومتطلبات الخطة الدائمة لدعم الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك الأسواق الخارجية التى يمكن الوصول إليها انطلاقا من الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة، وتم التوافق على أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية ذات الجهد العالي ومن بينها موانع الصواعق، وكذلك العدادات الذكية.

قال الدكتور محمود عصمت، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولى اهتماما خاصا بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات وغيرها من متطلبات المنظومة الكهربائية، وتدعم فى هذا الاتجاه بكافة السبل والأدوات فى نطاق الاختصاص، مشيرا إلى توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة وما تم خلال العقد الأخير على صعيد تهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، والرؤية الشاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، موضحا استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65% عام 2040، وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها، والتى أتاحت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على المهمات الكهربائية، سيما فى مجالات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، أعرب جو تشي تشي عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمود عصمت على الدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة للشركة، والحلول العملية والبدائل المحلية لمستلزمات الصناعة التى دائما ماكان يطرحها، والتى كانت دافعا وداعما لقرار التوسع وإدخال خطوط إنتاج لصناعات جديدة، مضيفا أن المتابعة المستمرة والدعم للشركة كشريك مصنع أسهم بشكل فعّال في دفع وتيرة التنفيذ وتذليل التحديات أثناء تنفيذ المشروعات.