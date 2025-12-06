عمر صلاح: استبعادي من منتخب مصر "غير مفهوم".. وهؤلاء هم الأفضل

أكد عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، أن الدوري المصري يمتلك حراس مرمى كثيرين يؤدون بشكل متميز مع فرقهم، مشددًا على أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز حارس مرمى يمتلك موهبة عظيمة في حراسة المرمى الفترة الأخيرة، وأشرف بن شرقي هو أفضل لاعب حاليًا.

وتابع عمر صلاح في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري المصري يمتلك مجموعة متميزة من المدربين، أحدثت تطورًا كبيرًا في الجانب الفني، كابتن سيد عيد مدرب رائع استطاع عمل فريق قوي بأقل الإمكانيات، وهذا هو التميز، أن تصنع فريقًا قويًا بأقل الإمكانيات، الثنائي سيد عيد مدرب بتروجيت ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة هما الأبرز هذا الموسم، ومعهم كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز الذي أضاف كثيرًا للفريق منذ قدومه وقاده للتتويج ببطولات.

انتقال نجوم الزمالك للأهلي

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: لا أحزن لانتقال إمام عاشور وزيزو وبن شرقي إلى الأهلي، كل لاعب أدرى بمصلحته، والزمالك نادي كبير لن يقف على لاعب، وإلا كان النادي أغلق أبوابه بعد اعتزال حازم إمام وعبد الحليم علي وعبد الواحد السيد.

وواصل حارس مرمى الزمالك السابق: نجتهد بشكل كبير في التدريبات ونستعد فنيًا ونفسيًا لكل المنافسين، الجميع شاهد نتائجنا الجيدة مع الفرق الكبيرة، الأمور قريبة وسنقاتل للفوز على بيراميدز.

وأردف: احترم قرارات كابتن حسام حسن، العميد يحاول الحفاظ على المجموعة الحالية من اللاعبين وخاصة حراس المرمى، وأتمنى له التوفيق في أمم إفريقيا وإن شاء الله يفرحونا، ومنتخب مصر الثاني بقيادة كابتن حلمي طولان يمتلك حراس مرمى جيدين أيضًا، ولا أعرف أسباب عدم تواجدي.

واختتم عمر صلاح حديثه: هناك حراس مرمى كثيرين متميزين في الدوري المصري تستحق الحصول على فرصة مع منتخب مصر، ولدي تساؤل وحيد: لماذا يتم اختيار حراس مرمى لا يلعبون مقابل استبعاد حراس مرمى آخرين يلعبون ويجتهدون؟، منتخب مصر لكل الأندية وليس لفئة بعينها.