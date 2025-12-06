معمل متبقيات المبيدات.. نشاط دولي مكثف والمساهمة في رفع كفاءة الرقابة على الصادرات والواردات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبل المعمل أكثر من 31 ألف عينة من السلع الغذائية الواردة من الجهات الرقابية والعملاء، تم تحليلها في مختلف الأقسام وإصدار نتائجها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز دعم الصادرات المصرية والارتقاء بجودة المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إنه تم خلال نوفمبر تحليل أكثر من 5600 عينة صادرات، وأكثر من 3000 عينة واردات، إلى جانب تحليل ما يزيد عن 18.7 ألف عينة لعملاء المعمل، فضلًا عن فحص 3700 عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، ليصل إجمالي العينات المحللة إلى نحو 31 ألف عينة.



وأضافت أن المعمل قد شهد نشاطًا دوليًا مكثفًا خلال الشهر ذاته، حيث تم تجديد منح مركز التدريب شهادتي المواصفة الدولية ISO 9001:2015 الخاصة بإدارة الجودة، و ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المنشآت التعليمية، للعام الرابع على التوالي، وذلك بناءً على توصية لجان المراجعة الدولية، كما استقبل المعمل وفدًا فنيًا رفيع المستوى من جمهورية الدومنيكان برفقة مسؤولي الحجر الزراعي المصري، للاطلاع على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الغذائية، وذلك ضمن مناقشات فتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات المصرية.



واوضحت ان مركز التدريب، قد نفذ أيضا برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من تنزانيا في مجالي العقاقير البيطرية وجودة ومضافات الأغذية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي حول الكشف عن الغش في عسل النحل لصالح عدد من الكيميائيين بمحافظة الغربية، بتنظيم من منظمة اليونيدو بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، مشيرة الى أنه تم أيضا بالتعاون مع كروب لايف مصر والإدارة المركزية للحجر الزراعي، تنظيم ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية لدعم منتجي ومصدري الطماطم، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ممثلًا عن شركات الإنتاج والتصدير، حيث تناولت الورشة أهمية الالتزام بمتبقيات المبيدات وتأثيرها على سلاسل الإنتاج والتصدير.



وأشارت عبداللاه إلى مشاركة المعمل خلال نوفمبر في عدد من الفعاليات الهامة، من بينها أعمال الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي – الكودكس، المؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات تدريبية بمحافظتي الوادي الجديد و أسيوط حول متبقيات المبيدات في التمور والنباتات الطبية والعطرية، بتنظيم من اليونيدو ومشروع "تجارة"، موضحة أنه تم أيضا خلال الشهر ذاته الانتهاء من تركيب جهازين جديدين من أجهزة الفصل الكروماتوجرافي المتصل بمطياف الكتلة الغازي، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للمعمل ورفع كفاءة منظومة التحليل.