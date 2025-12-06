قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
أخبار البلد

معمل متبقيات المبيدات.. نشاط دولي مكثف والمساهمة في رفع كفاءة الرقابة على الصادرات والواردات

متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبل المعمل أكثر من 31 ألف عينة من السلع الغذائية الواردة من الجهات الرقابية والعملاء، تم تحليلها في مختلف الأقسام وإصدار نتائجها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز دعم الصادرات المصرية والارتقاء بجودة المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إنه تم خلال نوفمبر تحليل أكثر من 5600 عينة صادرات، وأكثر من 3000 عينة واردات، إلى جانب تحليل ما يزيد عن 18.7 ألف عينة لعملاء المعمل، فضلًا عن فحص 3700 عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، ليصل إجمالي العينات المحللة إلى نحو 31 ألف عينة.


وأضافت أن المعمل قد شهد نشاطًا دوليًا مكثفًا خلال الشهر ذاته، حيث تم تجديد منح مركز التدريب شهادتي المواصفة الدولية ISO 9001:2015 الخاصة بإدارة الجودة، و ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المنشآت التعليمية، للعام الرابع على التوالي، وذلك بناءً على توصية لجان المراجعة الدولية، كما استقبل المعمل وفدًا فنيًا رفيع المستوى من جمهورية الدومنيكان برفقة مسؤولي الحجر الزراعي المصري، للاطلاع على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الغذائية، وذلك ضمن مناقشات فتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات المصرية.


واوضحت ان مركز التدريب، قد نفذ أيضا برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من تنزانيا في مجالي العقاقير البيطرية وجودة ومضافات الأغذية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي حول الكشف عن الغش في عسل النحل لصالح عدد من الكيميائيين بمحافظة الغربية، بتنظيم من منظمة اليونيدو بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، مشيرة الى أنه تم أيضا بالتعاون مع كروب لايف مصر والإدارة المركزية للحجر الزراعي، تنظيم ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية لدعم منتجي ومصدري الطماطم، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ممثلًا عن شركات الإنتاج والتصدير، حيث تناولت الورشة أهمية الالتزام بمتبقيات المبيدات وتأثيرها على سلاسل الإنتاج والتصدير.


وأشارت عبداللاه  إلى مشاركة المعمل خلال نوفمبر في عدد من الفعاليات الهامة، من بينها أعمال الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي – الكودكس، المؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات تدريبية بمحافظتي الوادي الجديد و أسيوط حول متبقيات المبيدات في التمور والنباتات الطبية والعطرية، بتنظيم من اليونيدو ومشروع "تجارة"، موضحة أنه تم أيضا خلال الشهر ذاته الانتهاء من تركيب جهازين جديدين من أجهزة الفصل الكروماتوجرافي المتصل بمطياف الكتلة الغازي، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للمعمل ورفع كفاءة منظومة التحليل.

الزراعة متبقيات المبيدات الصادرات السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

ترشيحاتنا

عمر صلاح

عمر صلاح: لقاء الجونة سبب رحيلي ولست حزينا لإنتقال ثلاثي الزمالك للأهلي واحترم قرارات العميد

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي

عمر صلاح

عمر صلاح: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. والدوري الحالي الأقوى تاريخيا

بالصور

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

