لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

تقول تقارير علم النفس الاجتماعي لعام 2025 إن وراء هذا الاهتمام دوافع بيولوجية ونفسية قوية.

1. تأثير الألوان على المزاج

الألوان ليست مجرد اختيار جمالي، بل تؤثر على الحالة النفسية.

الألوان الزاهية مثل الأحمر والأصفر تعطي إحساسًا بالنشاط، بينما الأزرق والأخضر تهدئ الأعصاب.

2. الثقة بالنفس تبدأ بالملابس

دراسة حديثة أشارت إلى أن الملابس تعكس شخصية المرأة وتؤثر على تفاعلها الاجتماعي، مما يرفع مستويات الثقة.

3. الموضة وسيلة للتعبير عن الذات

مع تزايد استخدام منصات التواصل، أصبح اختيار الستايل الفردي وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر.

4. تأثير الموضة على الحياة المهنية

النساء اللواتي يظهرن بمظهر أنيق يرتبط بفرص أكبر للنجاح المهني والتقدير في بيئات العمل.

5. تقليد المشاهير والنجوم

2025 شهد تصاعدًا في اتجاه النساء لتقليد مشاهير السوشيال، سواء في الملابس أو الإكسسوارات، ما جعل الموضة ظاهرة اجتماعية جماعية.

6. الموضة كوسيلة للترفيه

الموضة تمنح المرأة متعة التجربة والتغيير، وتخفف شعور الملل من الروتين اليومي.



كما أكد الخبراء أن اهتمام المرأة بالموضة ليس ترفًا، بل جزء من صحة نفسية واجتماعية تساعدها على التعبير عن نفسها وترفع من أحساسها بالأنوثة، كما تعزيز الثقة، وتحسين جودة حياتها.

