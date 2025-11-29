برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، قد تشعر ببعض التشتت، لكن هذا جزء من تطورك، المسار غير الواضح لا يعني الفشل، بل بداية بناء طريق جديد.

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025



كل خطوة هذا الأسبوع تحمل لك شيئًا تتعلمه.

صفات برج الدلو

مستقل ومبتكر.

يحب الحرية والتجارب الفكرية.

اجتماعي لكنه يضع حدوده.

إنساني وذو قلب حساس.

مشاهير برج الدلو

شاكيرا

ياسمين صبري

أوبرا وينفري

عصام الحضري

برج الدلو على الصعيد المهني

أفكار جديدة قد تغير حياتك المهنية.

اكتبها ولا تهملها.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

العلاقة تحتاج للمرونة.

توقع تقاربًا مع الشريك أو تعرفًا جديدًا.

برج الدلو على الصعيد الصحي

العقل مرهق اليوم… خفّض السرعة.

برج الدلو وتوقعات العلماء

الفترة المقبلة تحمل: