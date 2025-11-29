برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا

اختتمت فعاليات اليوم الأول لمعسكر التحدى الأكبر ضمن التصفيات النهائية للنسخة الأولى من مسابقة ديجيتوبيا DIGITOPIA التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف اكتشاف المواهب المصرية فى مجالات الإبداع الرقمى، ودعم الأفكار الخلاقة والمشروعات المتميزة التى تسهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستمر فعاليات التصفيات النهائية على مدار يومى 28 و29 نوفمبر بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الجيزة، بمشاركة 72 فريقًا يضم نحو 300 متسابق يتنافسون على ابتكار حلول رقمية تسهم فى معالجة التحديات المجتمعية وذلك عبر مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والألعاب والفنون الرقمية.

وتعد ديجيتوبيا أكبر مسابقة معلوماتية فى مصر، إذ جذبت منذ انطلاقها أكثر من 25 ألف مبتكر فى المراحل العمرية من 10 سنوات وحتى 35 عاما شكلوا أكثر من 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية لمتابعة فعاليات التصفيات النهائية، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع الفرق المتنافسة استمع خلاله إلى أفكار مشروعاتهم المبتكرة وما توفره من حلول رقمية فى عدة مجالات ومنها الزراعة الذكية، والصحة الرقمية، والتعليم الذكي، ودعم وتمكين ذوى القدرات الخاصة، والمنازل الذكية، فضلا عن حلول لكشف التهديدات السيبرانية، وحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى المشروعات التى توظف التكنولوجيات الرقمية فى تعزيز الهوية الثقافية ودعم التراث وغيرها من المشروعات.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بحماس المشاركين وجهودهم المتميزة التى تعكس طاقات إيجابية وإرادة للفوز في المسابقة وكذلك قدرات إبداعية عالية فى توظيف التكنولوجيا لإنتاج حلول لتحديات حقيقية في المجتمع، مؤكدًا أهمية العمل الجماعى كعنصر أساسى فى تطوير المشروعات واكتساب الخبرات وتحقيق النجاح، داعيا المتسابقين إلى مواصلة العمل فى تنمية قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم التقنية والشخصية لتحقيق المزيد من التميز.

تتضمن فعاليات المرحلة النهائية من المسابقة، التصفيات النهائية وأعمال التحكيم لترتيب الفرق في المراكز من السادس للأول فى كل فئة عمرية وفى كل مسار. وتُختتم فعاليات المسابقة غدًا 29 نوفمبر بمراسم احتفالية للإعلان عن الفرق الفائزة وتوزيع جوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه، تشمل الجائزة الكبرى التى تصل إلى مليون جنيه، وجوائز عينية ومالية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية جلسة ترحيبية للمتسابقين، تناولت برنامج وأهداف معسكر التحدى الأكبر، وآليات ومعايير التقييم المعتمدة خلال التصفيات النهائية وذلك تمهيدا لعرض المشروعات أمام لجان التحكيم.

وخلال الجلسة أوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن الهدف من إطلاق مسابقة "ديجيتوبيا" هو تنمية المواهب المبدعة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية، مضيفة أن المتسابقين، منذ انطلاق المسابقة فى شهر أغسطس الماضى، مروا بعدة مراحل من التحدى بدأت بمرحلة تقديم الأفكار الابتكارية، ثم تطويرها وتحويلها إلى منتجات، وصولًا إلى معسكر التحدى الأكبر الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تطوير مشروعاتهم وصقل مهاراتهم فى العرض أمام لجان التحكيم.

كذلك تم تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة لكل مسار من مسارات المسابقة ولكل فئة عمرية بهدف تمكين المتسابقين من تطوير مشروعاتهم الابتكارية وتنمية مهاراتهم فى العرض والتقديم، وذلك تحت إشراف 100 خبير ومتخصص فى مجالات تنمية المهارات الشخصية والتكنولوجيات الحديثة، بهدف تعزيز قدراتهم فى تطوير حلولهم التكنولوجية، وتقديمها باحترافية أمام لجان التحكيم .

حضر فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.

الجدير بالذكر أن المسابقة تضم أربع مراحل عمرية: وهى مستكشف الأثر تضم المتسابقين من طلاب المرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الرابع حتى السادس، وصانع الأثر تضم المتسابقين من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بدءاً من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الثانوى، ومبتكر الأثر لطلاب الجامعات بمختلف التخصصات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال بحد أقصى 35 عامًا.

وعلى مدار مراحل المسابقة، شارك فى أعمال التحكيم 100 خبير ومتخصص فى مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، يمثلون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديميات والشركات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تنوعت معايير التقييم والتحكيم وفقًا لطبيعة كل مرحلة.

ومنذ انطلاقها؛ تضمنت المسابقة عدة مراحل بدءا من مرحلة تقديم الأفكار التى تأهل من خلالها أكثر من 16 ألف متسابق بإجمالى أكثر من 4 آلاف فريق، تلاها مرحلة تطوير الأفكار التى تأهل من خلالها أكثر من 2000 متسابق بإجمالى 510 فريق، ثم مرحلة التصفيات والتى يشارك بها حوالى 300 متسابقا يشكلون 72 فريقا بواقع 24 فريق لكل مسار من مسارات المسابقة.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية. وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين وهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، وIT Valley، والمصرية للاتصالات WE، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإى أند مصر، وACT، وبرنامج WE Innovate، ومؤسسة EYouth، وشركة YAT لحلول التعليم.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المسابقة، يرجى زيارة:

https://digitopia.gov.eg

ومتابعة الصفحات الرسمية للمسابقة على منصات التواصل الاجتماعى.