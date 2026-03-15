برلمانية : كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمصارحة والمكاشفة

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، اتسمت بالمصارحة والمكاشفة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء التوترات الإقليمية الراهنة من الحرب الامريكية الإسرائيلية علي إيران وتداعياتها الإقتصادية وتابعت قائلة : وان تلك الإجراءات كانت خيار صعباً.

وقال الرئيس السيسي": إن هذه الإجراءات لم تكن خياراً مفضلاً، لكنها جاءت لتفادي بدائل أكثر صعوبة، مشدداً على أن كل قرار يتم اتخاذه بعد دراسة دقيقة وبما يمثل أقل الأضرار الممكنة على المواطنين .

وثمنت " نبيه " في تصريحات صحفية لها اليوم ، توجيهات الرئيس للحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مؤكداً أنها جاءت في توقيت مناسب من اجل تخفيف الاعباء عن الئفات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل ولتوفير مظلة حماية إجتماعية لهم .

وأضافت عضو مجلس النواب ، أن تأكيد الرئيس على أن أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي العربي يعكس أن مصر مصر تقف خلف أشقائها في الدول العربية والخليج وأن أمن تلك الدول وإستقرارها ضرورة ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتحرك دائمًا من منطلق مسؤوليتها التاريخية في حماية الاستقرار الإقليمي.

وأكدت " نبيه " ان مصر بذلت طوال الشهور الماضية جهودا حثيثة بين كافة اطرا ف صراع الحرب الأمريكية الإسرئيلية علي إيران من اجل تجنيب المنطقة صراع له تداعيات خطيرة علي الاستقرار والسلم والأمن الدوليين

وإختتمت "نبيه" تصريحاتها بالتأكيد علي ان مصر دولة مستقرة وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي وهذا يدفعنا إلي التكاتف والوعي الوطني لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة تلك التحديات