برلماني: رسائل الرئيس في حفل «إفطار الأسرة المصرية» جسدت التلاحم الوطني

قال النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "إفطار الأسرة المصرية" حملت رسائل طمأنة ومكاشفة اعتاد عليها المصريون من الرئيس، خاصة بعدما أصبحت هذه الاحتفالية تقليداً وطنياً يعكس روح التلاحم بين القيادة السياسية والشعب.

وأضاف النائب عمرو رشاد أن تصريحات الرئيس ربطت بين الرؤية الاستراتيجية للدولة ونبض الشارع البسيط، وهو ما انعكس في اهتمام الرئيس بإطلاع الشعب بمكاشفة وشفافية على كل الحقائق والتحديات التي تواجه الدولة.

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن انحياز الرئيس للمواطن البسيط، مع تصريحاته بشأن جميع الإجراءات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخراً، يعكس إدراكاً عميقاً للأعباء الاقتصادية التي تواجه الدولة، فضلاً عن توجيهاته بتنفيذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وثمن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأشقائها العرب، كما ثمن إعلان الرئيس مواصلة مصر جهودها الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعوته لجميع الأطراف إلى تفادي أي تصعيد يضر بأمن الدول العربية وشعوبها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن تشديدات الرئيس السيسي على حرص الدولة على حماية المواطنين وتقليل الأعباء الاقتصادية عليهم، تعد تأكيداً على إدراك القيادة السياسية لحجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري، مثمناً تعليمات الرئيس للحكومة بتكثيف متابعة الأسواق والرقابة عليها.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بأن رسائل وكلمات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية حملت قدراً كبيراً من الطمأنة للمواطنين تجاه كل ما تمر به الدولة من تحديات.