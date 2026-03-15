برلماني: إفطار الأسرة المصرية رسالة وحدة وطنية واستقرار رغم الأزمات المتلاحقة

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل وطنية مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع المواطنين وشرح التحديات التي تمر بها الدولة بكل وضوح وشفافية.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس قدم خلال كلمته رؤية شاملة للأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن مصر ليست بمعزل عن هذه التحديات، إلا أن الدولة استطاعت بفضل سياساتها المتوازنة الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار رغم الأزمات المتلاحقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة عدم الاستمرار في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية بعض الاحتياجات يعكس توجهاً واضحاً نحو الحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني وتجنب تراكم الديون بما قد يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن توجيهات الرئيس للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة تقف إلى جانب المواطن ولن تسمح بأي تجاوزات تمس حياته المعيشية.

ولفت النائب الصافي عبد العال، إلى أن دعوة الرئيس لتعزيز الأعمال الفنية التي تعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الدور الثقافي والإعلامي في بناء وعي المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية.