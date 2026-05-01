وكيل مجلس الشيوخ: كلمة الرئيس في عيد العمال جسدت تقدير الدولة لقيمة العمل

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد العمال، يعكس حرص القيادة السياسية الدائم على تقدير عمال مصر ودعمهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية، والسند الحقيقي للدولة المصرية الحديثة.



وأشار العوضي إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، تحمل رسائل مهمة تؤكد اهتمام الدولة بملف الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم العمالة المصرية.



وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومنها محطة محولات كهرباء الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحطة محولات روافع رشيد (2)، ومستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، ومستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وثمّن وكيل أول مجلس الشيوخ كلمة السيد الرئيس السيسي خلال الاحتفال، وما تضمنته من رسائل داعمة للعمال، إلى جانب القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن تلك التوجيهات تعكس انحياز القيادة السياسية الكامل للعمال وتقديرها لدورهم الوطني.

وأشار العوضي، إلى أن القرارات الرئاسية التي تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء بعض الفئات من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وزيادة تعويضات الوفاة والعجز الناتجة عن حوادث العمل، تمثل خطوات مهمة نحو توفير حياة كريمة للعمال وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهم.

كما أشاد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بتوجيهات السيد الرئيس بشأن إطلاق منصة سوق العمل، وتشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الوزارات المعنية لتلبية احتياجات سوق العمل وربط التعليم والتدريب بمتطلبات التنمية، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء منظومة اقتصادية وصناعية حديثة تعتمد على الكفاءات الوطنية والشباب المؤهل.



وأكد العوضي أن احتفال الرئيس السيسي بعيد العمال كل عام يعكس إيمان القيادة السياسية بقيمة العمل ودور العمال في تحقيق النهضة الشاملة، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الجمهورية الجديدة على مدار السنوات الماضية.



واختتم النائب بيانه، بتقديم خالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى عمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال، متمنياً لمصرنا الغالية دوام التقدم والازدهار، وأن تبقى قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي .

