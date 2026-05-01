أخبار التوك شو | الرئيس السيسي : عمال مصر سواعد الأمة ودعائم نهضتها .. مصطفى بكري : العامل المصري في قلب التنمية

الرئيس السيسي: عمال مصر يمثلون سواعد الأمة ودعائم نهضتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على دعم عمال مصر وتقدير دورهم المحوري في تحقيق التنمية، موجهاً لهم التهنئة والشكر، ومتمنياً لهم دوام التوفيق في جهودهم.

مصطفى بكري : العامل المصري في قلب التنمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العامل المصري ظل دائمًا في قلب معركة التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الإنتاج داخل الحقول التي توفر الأمن الغذائي، وكذلك في المصانع الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وزير النقل: توطين صناعات الطرق والكباري وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن هناك تقدم ملحوظ في توطين صناعات الطرق والكباري، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التصنيع المحلي لمكونات ومستلزمات تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

إعادة تشريح جثمان الدكتور ضياء العوضي.. تطورات مثيرة وانتظار حاسم لكشف الحقيقة

كشف مصطفى مجدي، محامي الراحل الدكتور ضياء العوضي، عن تفاصيل جديدة في قضية وفاة موكله، مؤكدًا أن المطالبة بإعادة تشريح الجثمان جاءت نتيجة وجود حالة من الشك والغموض التي أحاطت بواقعة الوفاة، خاصة مع وجود فترة انقطاع غير مبررة للراحل قبل وفاته.



اتحاد نقابات عمال مصر: الدولة تسعى إلى توفير مظلة حماية اجتماعية للعامل

علق مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس

تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وذلك في أوقات الذروة.

ياسمين عز عن الهجوم على أمير عيد: ليه حد يروح يصور عزاء والدة طليق فنان

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الجدل المثار حول واقعة الفنان أمير عيد خلال حضوره عزاء والد طليقته الفنانة ليلى فاروق، منتقدة بعض التصرفات التي وصفتها بغير المهنية من قِبل أشخاص يدّعون العمل في الصحافة.

حقيقة تصريح البطيخ.. مسئول شعبة الخضروات يكشف كواليس الأسعار ويبشر بانخفاضات قريبة

نفى الدكتور حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ما تم تداوله بشأن تصريحه المثير للجدل حول أسعار البطيخ، مؤكدًا أن ما نُسب إليه بخصوص “اللي مش عاجبه سعر البطيخ يجيب موز أو كنتالوب” عارٍ تمامًا من الصحة ولم يصدر عنه بأي شكل.

الأغذية العالمي: الصراعات المسلحة في المنطقة تضاعف احتياجات الغذاء للفئات الهشة

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنّ أولويات البرنامج في المرحلة الحالية تتركز على التعامل مع الأشخاص الأكثر تأثراً بالأزمات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، في ظل التحديات التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً.

الأمم المتحدة: غزة تعاني من نقص الاحتياجات الصحية الأساسية وضغوط اقتصادية متزايدة

وصفت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الأوضاع في قطاع غزة بأنها «كارثية»، مؤكدة أن ما يجري منذ أكتوبر 2023 يمثل مذبحة مستمرة أثرت بشكل بالغ على السكان المدنيين، مشيرة إلى أن مرور نحو عامين على بداية الأزمة أدى إلى تدمير واسع للخدمات الأساسية، ما جعل الظروف المعيشية للسكان وخاصة النساء والأطفال في غاية السوء.