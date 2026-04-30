مصطفى بكري : العامل المصري في قلب التنمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العامل المصري ظل دائمًا في قلب معركة التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الإنتاج داخل الحقول التي توفر الأمن الغذائي، وكذلك في المصانع الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العامل المصري يظل عنصرًا أساسيًا في عملية البناء والتطوير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة العمل تواصل جهودها في دعم العمال من خلال مراكز التدريب والتأهيل، بهدف رفع كفاءة العمال وتمكينهم من تلبية احتياجات سوق العمل المتغير، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل وتحسين جودة القوى العاملة.