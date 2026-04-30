يقلل من الإجهاد ومضاد للأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟

يُعتبر البطيخ منعشاً، غنياً بالعصارة، وحلواً طبيعياً، وعادةً ما يُنظر إليه على أنه من الفواكه الصيفية المفضلة. لكن الأبحاث الجديدة تُظهر أن هذه الفاكهة قد تُقدم أكثر بكثير من مجرد ترطيب الجسم، إذ قد تُساهم في دعم صحة القلب وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.

يكشف العلماء عن كيفية عمل العناصر الغذائية الفريدة في البطيخ داخل الجسم، بدءًا من مضادات الأكسدة القوية وصولًا إلى الأحماض الأمينية التي تؤثر على وظائف الأوعية الدموية. وتشير النتائج إلى أن البطيخ يستحق مكانة على المائدة تتجاوز حفلات الشواء الصيفية.

فوائد البطيخ

1. يعزز جودة النظام الغذائي بشكل عام

ربطت دراسة غذائية واسعة النطاق تناول البطيخ بأنماط غذائية صحية لدى البالغين والأطفال على حد سواء. فقد استهلك الأشخاص الذين تناولوا البطيخ كميات أكبر من الفيتامينات والألياف والمعادن الأساسية، مع انخفاض استهلاكهم للسكريات المضافة والدهون المشبعة. ويشير هذا التحسن في توازن العناصر الغذائية إلى أن البطيخ إضافة قيّمة للوجبات اليومية.

2. يوفر مضادات الأكسدة مثل الليكوبين

يُعدّ البطيخ غنياً بالكاروتينات مثل الليكوبين والبيتا كاروتين، وهي الصبغات التي تُعطي الثمرة لونها الأحمر الزاهي. تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة، فتحمي الخلايا من التلف، وتعزز المناعة، وربما تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

3. يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

أجرت جامعة ولاية لويزيانا دراسة سريرية تناولت تأثير مركبات عصير البطيخ، وتحديدًا السيترولين والأرجينين، على وظائف القلب والأوعية الدموية. تساعد هذه الأحماض الأمينية على تنظيم مستويات أكسيد النيتريك، الذي يلعب دورًا في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية ودعم تقلب معدل ضربات القلب. أشارت النتائج إلى أن عصير البطيخ قد يُسهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية أثناء ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4. يقلل من الإجهاد التأكسدي

يشير الخبراء إلى أن مزيج فيتامين سي والليكوبين والأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ يمكن أن يعمل معًا على خفض الإجهاد التأكسدي . ونظرًا لارتباط الإجهاد التأكسدي بأمراض القلب، فقد تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في الوقاية، مما يجعل البطيخ حليفًا بسيطًا وفعالًا لصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

5. يساعد على سد فجوة الفاكهة

توصي الإرشادات الغذائية بتناول ما بين 1.5 إلى 2.5 كوب من الفاكهة يوميًا، إلا أن معظم الأمريكيين لا يلتزمون بهذا القدر ، إذ يستهلكون نصف هذه الكمية تقريبًا. يُعد البطيخ، بمحتواه المائي الذي يصل إلى 92%، واحتواءه على 80 سعرة حرارية فقط في كل كوبين، بالإضافة إلى احتوائه على عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين سي وفيتامين ب6، وسيلة سهلة لزيادة استهلاك الفاكهة مع الحفاظ على ترطيب الجسم.

