طاقم تحكيم أوروبي لإدارة القمة 132 بين الأهلي والزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مواجهة القمة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الجمعة 1 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير في ظل الصراع المحتدم على لقب الدوري.

ويقود اللقاء الحكم البولندي ماتياس يولنيك كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي كريستيان جيتلمان مساعد أول، وجوناس فيكنماير مساعد ثانٍ، بينما يتولى توبياس ريخيل مهام الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية الفيديو، تم تعيين روبرت شرودر حكمًا لتقنية الـVAR، ويعاونه هنريك برامليج.

وتأتي الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في ظل أهمية المباراة، التي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المقدمة، ما يزيد من حساسية اللقاء وضرورة خروجه بشكل تحكيمي عادل.