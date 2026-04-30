3 سيناريوهات تحسم القمة 132.. كيف يتحدد بطل الدوري بين الزمالك والأهلي وبيراميدز؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو القمة المرتقبة بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، في مواجهة تحمل الرقم 132، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في ظل الصراع المحتدم أيضًا مع نادي بيراميدز.

وتتوقف ملامح حسم اللقب على نتيجة القمة، إلى جانب ما ستسفر عنه مواجهة بيراميدز أمام نادي إنبي، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات معقدة قد ترسم شكل المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

سيناريو انتصار الزمالك.. خطوة نحو الحسم

في حال فوز الزمالك على الأهلي، سيخرج الأخير رسميًا من سباق اللقب، لتتحول المنافسة إلى صراع ثنائي بين الزمالك وبيراميدز.

إذا تزامن ذلك مع خسارة بيراميدز أمام إنبي، يُتوج الزمالك بطلًا للدوري مباشرة دون انتظار نتائج أخرى.

أما إذا فاز بيراميدز، فسيشتد الصراع على الصدارة، بينما يفقد الأهلي فرصة إنهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

وفي حالة التعادل بين بيراميدز وإنبي، يتسع الفارق إلى 5 نقاط، ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة فقط من مباراتيه المتبقيتين لحسم اللقب.

سيناريو فوز الأهلي.. عودة المنافسة

إذا نجح الأهلي في تحقيق الفوز، سيقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاط، ويعيد نفسه إلى دائرة المنافسة بقوة.

وفي هذه الحالة، إذا فاز بيراميدز على إنبي، سيتساوى مع الزمالك في الصدارة، لكن الأفضلية ستظل للأبيض بفارق المواجهات المباشرة، لتشتعل المنافسة حتى النهاية.

أما إذا خسر بيراميدز، سيتساوى مع الأهلي في النقاط، مع أفضلية للفريق السماوي على مستوى المواجهات المباشرة، بينما يبقى الزمالك في القمة.

وفي حال التعادل، يستمر الوضع كما هو مع تقارب النقاط بين الثلاثي، ما يؤجل الحسم للجولات الأخيرة.

سيناريو التعادل.. تأجيل الحسم

إذا انتهت القمة بالتعادل، سيحافظ الزمالك على فارق الـ6 نقاط، مع تبقي مباراتين لكل فريق، لتظل المنافسة مفتوحة حسابيًا.

فوز بيراميدز سيشعل الصراع، حيث يقترب من الزمالك بفارق نقطة واحدة فقط، بينما تعثره يمنح الزمالك أفضلية كبيرة، إذ يكفيه الفوز في مباراة واحدة أو حتى التعادل في مواجهتين لحسم اللقب.

أما التعادل في مباراة بيراميدز وإنبي، فيبقي الأمور تحت سيطرة الزمالك، الذي سيحتاج أيضًا إلى انتصار واحد فقط للتتويج رسميًا.

قمة تحمل ملامح الحسم

في ظل هذه الحسابات المعقدة، تبدو القمة 132 أكثر من مجرد مباراة تقليدية، إذ قد تحدد بشكل مباشر بطل الدوري، أو تؤجل الحسم إلى الجولات الأخيرة، في موسم يُعد من الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة، مع استمرار الصراع حتى اللحظات الحاسمة.