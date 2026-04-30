نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
صداع الجبهة اليسرى يقلق حسام حسن قبل المونديال.. كوكا وفتوح أبرز الحلول

دخل مركز الظهير الأيسر في منتخب مصر دائرة القلق داخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي لاعب نادي بيراميدز، والتي جاءت في توقيت حساس قبل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتسببت إصابة الظهير الأساسي في حالة من الارتباك داخل الجهاز الفني، خاصة في ظل محدودية الخيارات الجاهزة لشغل هذا المركز الحيوي، ما دفع “العميد” لإعادة تقييم الأوراق المتاحة قبل حسم القائمة النهائية.

رفض خيارات محلية

وكشفت مصادر أن حسام حسن استقر على عدم ضم كل من مروان داوود لاعب نادي إنبي، وكذلك محمد حمدي إبراهيم المعار إلى بيراميدز، رغم تواجدهما ضمن الترشيحات الأولية لتعويض الغياب.

وجاء هذا القرار بعد تقييم فني لقدرات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للمشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، حيث فضّل الجهاز الفني الاعتماد على عناصر أكثر خبرة أو قدرة على تنفيذ الأدوار التكتيكية المطلوبة.

كوكا حل اضطراري وفتوح الخيار الأساسي

وفي ظل هذه المعطيات، وضع حسام حسن الثنائي أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، وأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ضمن الحسابات لشغل الجبهة اليسرى.

ويُعد أحمد فتوح الخيار الأقرب للعب أساسيًا نظرًا لخبراته الدولية وقدرته على التوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية، بينما يأتي كوكا كحل بديل أو تكتيكي، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

سباق مع الزمن

ويعمل الجهاز الفني خلال الفترة الحالية على تجهيز البدائل بشكل سريع، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية، حيث يسعى المنتخب لتأمين هذا المركز قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية.

وتبقى الجبهة اليسرى أحد أبرز الملفات المفتوحة داخل معسكر المنتخب، في انتظار حسمها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، لضمان الاستقرار الفني قبل خوض منافسات المونديال.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

سويلم: الحفاظ على الشكل المعمارى للمنشآت التاريخية التابعة لوزارة الري وضوابط ملزمة للتعامل معها

وزير النقل: تطوير البنية التحتية أصبح عنصرا حاكما في دعم الاقتصاد القومي

رئيس مياه الجيزة يتابع منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

