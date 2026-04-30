اتحاد نقابات عمال مصر: الدولة تسعى إلى توفير مظلة حماية اجتماعية للعامل

علق مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال مجدي البدوي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الدولة المصرية تقدر العامل المصري".

وتابع مجدي البدوي:" الدولة المصرية تسعى إلى توفير مظلة حماية اجتماعية للعامل وأبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور ".

وأكمل مجدي البدوي :" الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة من الإجراءات ، كما تعمل الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب ".

ولفت مجدي البدوي :" "إطلاق منصة سوق العمل الهدف منها زيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب"، مضيفا:" المجلس الأعلى للتشغيل وظيفته رسم خطط التشغيل الحالي والمستقبلي داخليا وخارجيا ".