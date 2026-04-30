المكرمون في عيد العمال: رسالة بأن مصر لا تنسى أبناءها.. ودافع لمواصلة معركة البناء والإنتاج

عبد الفضيل: تكريم الرئيس لنا ونحن في الخدمة وسام يدفعنا لمضاعفة الجهد

رئيس نقابة البنوك: القيادة السياسية تبرهن أن كل جهد مبذول في صمت هو محل فخر للوطن

صفية السيد: الدولة تقدر دور المرأة العاملة وعطائنا لا يموت بمرور الزمن

نجل أحد المكرمين: تكريم الرئيس شهادة على صلابة العامل المصري

أحد المكرمين من الرئيس في عيد العمال: رسالة تقدير واضحة لكل من أفنى حياته داخل العمل النقابي

أكد المكرمون من الرئيس السيسي، أن هذا التكريم رسالة تقدير بالغة تؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن. وشدد المكرمون على أن حرص القيادة السياسية على تكريمهم في هذا المحفل يمثل أقوى دافع لهم ولزملائهم في كافة مواقع العمل لمواصلة العطاء ومضاعفة الإنتاج، إعلاءً لمكانة مصر في جمهوريتها الجديدة التي تضع العامل كحجر زاوية في مسيرة التنمية.

قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية ورئيس لجنة القوى العاملة السابق، أن تكريم رئيس الجمهورية يمثل دفعة معنوية هائلة، خاصة وأنه يأتي في وقت تشهد فيه مصر بناء الجمهورية الجديدة التي تضع العامل على رأس أولوياتها. وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تكريمه وهو لا يزال في مواقع العمل يبعث برسالة قوية بأن الدولة تعطي من يستحق، وأن العطاء المتواصل هو المعيار الحقيقي للتقدير، مشيراً إلى أن هذا الوسام أمانة لمواصلة الدفاع عن حقوق العمال ودعم الإنتاج.

من جانبه، صرح عادل أحمد عمران، رئيس النقابة العامة للبنوك، أن احتفاء الدولة بالعمل النقابي المخلص يعزز قيم الانتماء، موضحاً أن القطاع المصرفي والمالي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد التي تحظى بتقدير القيادة السياسية. وأوضح أن تكريمه وهو بالخدمة هو حافز لجميع زملائه، مؤكداً أن الدولة المصرية تثبت بالدليل القاطع أنها تراقب جهود أبنائها في صمت لتكرمهم في الوقت المناسب، ما يجسد مفهوم العدالة في تقدير الكفاءات.

فيما أعربت صفية السيد عبد الحليم، سكرتيرة المرأة العاملة والطفل الأسبق باتحاد عمال مصر، عن سعادتها مؤكدة أن هذا التكريم الرئاسي هو انتصار تاريخي للمرأة النقابية المصرية. وأضافت أن وفاء الدولة للقيادات التي أدت رسالتها حتى بعد إنهاء فترات عملها الرسمية يؤكد أن مصر "دولة وفاء"، لا تنسى من وضعوا لبنة في بناء جدار العمل النقابي، مما يثلج صدور كل من عمل بإخلاص ويعطي الأمل للأجيال الجديدة.

أكد نجل المرحوم موسى محمد حسني موسى، من قيادات نقابة المناجم والمحاجر، أن تكريم عمال المحاجر والمناجم هو فخر لكل يد تعمل وسط الصخور لتبني مستقبل مصر. وأشار في تصريحاته لـ "صدى البلد" إلى أن التكريم يبرهن على أن عين الدولة تصل إلى كل مخلص في أبعد مواقع الإنتاج، ويعكس إدراك القيادة السياسية لقيمة العرق والجهد الشاق الذي يبذله عمال مصر في أصعب القطاعات.

في سياق متصل، أكد محمد عطية عبد الباري، من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن تكريم رواد العمل النقابي هو وسام على صدر كل عامل ساهم في تأمين الغذاء والإنتاج الوطني. وشدد على أن دعم الرئيس السيسي للعمال المخلصين هو الوقود الذي سيحرك قاطرة الإنتاج بقوة نحو المستقبل، مؤكداً أن الدولة تتبع فلسفة نبيلة في عدم نسيان من بذلوا الغالي والنفيس في خدمة زملائهم والوطن.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.