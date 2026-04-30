الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عيد العمال.. قانون العمل يحدد موعد العلاوة وآليات زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
عبد الرحمن سرحان

في إطار الاحتفال بعيد العمال، يسلط قانون العمل الجديد الضوء على مجموعة من المزايا المهمة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، أبرزها تنظيم العلاوة الدورية السنوية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع ضوابط واضحة لزيادة المرتبات بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد

نص القانون على أحقية العاملين في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

كما أجاز القانون استثناءً في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية صعبة تحول دون صرف العلاوة، حيث يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، الذي يبت في طلبات التخفيض أو الإعفاء خلال 30 يومًا من تاريخ العرض.

الحد الأدنى للأجور 

لتحديث الحد الأدنى للأجور، من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يجتمع كل 6 أشهر على الأقل أو عند الحاجة، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء.

ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة واحتياجات العمال وأسرهم، إضافة إلى تحقيق التوازن في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاج.

كما يتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالإعفاء أو التخفيض في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتلك الطلبات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

قافلة طبية

بالمجان.. فحص وعلاج 1145 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية 78 بكفر الشيخ

الحادث

الأمن يفحص واقعة هروب سيارة ملاكي من المرور واصطدامها بعدد من السيارات في الإسماعيلية

تحصين الطيور

تحصين 177 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد