في عيد العمال.. برلمانية تطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية وتفعيل قانون العمل لضمان بيئة آمنة ومستقرة

تقدمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدة أن هذه المناسبة تجسد تقدير الدولة والمجتمع لدورهم المحوري في دفع عجلة الإنتاج وترسيخ أسس التنمية الشاملة.

وأكدت شاهين، في بيان لها، أن عمال مصر يمثلون القوة الحقيقية وراء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعكس وعيهم الوطني وإخلاصهم في العمل، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع هو نتاج مباشر لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في مختلف مواقع الإنتاج.

وأوضحت أن الدولة المصرية تضع ملف العمال على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين بيئة العمل وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة، تضمن حياة كريمة واستقرارًا مهنيًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية التوسع في برامج التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يعزز مستوى الأمان الوظيفي والمعيشي للعمال، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية.

كما أكدت ضرورة الإسراع في تفعيل قانون العمل الجديد، لما له من دور أساسي في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يسهم في خلق مناخ عمل مستقر وجاذب للاستثمار.

واختتمت شاهين بالتأكيد على أن دعم العمال هو دعم مباشر لمسيرة التنمية، وأن بناء الإنسان يظل حجر الأساس في صناعة مستقبل قوي ومستدام للدولة المصرية.