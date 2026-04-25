تفاصيل قانون العمل الجديد .. تغيير في الإجازات لتلك الحالات

قانون العمل الجديد يبحث عنه عدد كبير من العمال والموظفين بالقطاع العام والخاص، والتي حقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحد من حالات التعسف في إنهاء الخدمة، سواء في العقود محددة أو غير محددة المدة.

ويقدم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تحديثا شاملا لإطار العمل في القطاع الخاص، بعدما كان يخضع سابقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد

ويعيد القانون الجديد صياغة المفاهيم الحاكمة لعلاقات العمل، ويوسع نطاق حماية العامل، ويحدث الأدوات التنظيمية، كما ينظم بصورة رسمية ممارسات كانت تدار سابقا بشكل غير منضبط.

تضمن تعاريف أكثر دقة، وفرض التزامات امتثال جديدة، وأدخل أنماطا حديثة للعمل، مع تشديد قواعد إنهاء الخدمة وتسوية المنازعات، بما يعكس تحولا جوهريا في بنية التشريع.

وبموجب القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، كما يجوز للعامل إنهاؤه إذا تجاوزت مدته 5 سنوات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 3 أشهر.

أما العقود المرتبطة بإنجاز عمل معين، فتنتهي تلقائيا فور الانتهاء من هذا العمل.

وفيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، أجاز القانون لأي من طرفي العلاقة إنهاء العقد، بشرط تقديم إخطار مسبق قبل 3 أشهر، مع ضرورة توافر سبب مشروع، منعا لاستخدام هذا الحق بشكل تعسفي.

وأكدت النصوص عدم جواز توجيه الإخطار أثناء إجازة العامل، كما تتوقف مدة الإخطار خلال الإجازة المرضية، مع استمرار سريان العقد والتزامات الطرفين طوال فترة الإخطار.

وألزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض للعامل في حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مدته، يعادل أجر فترة الإخطار، إضافة إلى تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن الفصل تم دون مبرر قانوني.

قانون العمل الجديد لسنه 2025

كما حدد القانون حالات الفصل غير المشروع، من بينها إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقدمه بشكوى ضد صاحب العمل، أو التعرض للتمييز على أساس الجنس أو الدين.

وفي المقابل، اعتبر القانون بعض الحالات بمثابة استقالة ضمنية، مثل الغياب المتكرر دون عذر، مع منح العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية أو وقع عليه اعتداء.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، حظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته، كما نص على عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عاما، مع أحقية العامل في الحصول على مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويحفظ الحقوق.

نطاق التطبيق والتعريفات

شهد نطاق التطبيق تطورا ملحوظا، إذ كان القانون القديم يستثني بعض الفئات، من بينها أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم، بينما أقر القانون الجديد قاعدة عامة تقضي بسريان أحكامه على جميع علاقات العمل في القطاع الخاص، ما لم يرد نص باستثناء محدد.

كما تم تحديث التعريفات، حيث جرى ضبط مفهوم الأجر الأساسي والأجور المتغيرة ومكونات الأجر، إلى جانب إدراج تعريفات قانونية للتحرش والتنمر والعمل الجبري، وهي مفاهيم لم تكن منظمة بشكل صريح من قبل، مع فرض حظر واضح على كافة أشكال التمييز في التوظيف وشروط العمل.

الأجور والعلاوات السنوية



أدخل القانون تعديلا على نظام العلاوات، حيث خفض الحد الأدنى للعلاوة السنوية إلى 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي في القانون السابق.

كما أتاح صرف الأجور عبر التحويلات البنكية، وحظر حجز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، مع إقرار مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية دون تمييز.

قانون العمل الجديد

مساهمات الصناديق العمالية



أعاد القانون هيكلة مساهمات صندوق التدريب، بحيث تلتزم المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 30 عاملا بسداد نسبة محددة من الحد الأدنى للأجر التأميني عن كل عامل، بدلا من ربطها بصافي الأرباح كما كان في السابق.

كما تم تعديل مساهمات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، مع إتاحة خصم جزء من القيمة في حال تقديم صاحب العمل مزايا بديلة.

الإجازات وحماية الأسرة



وسع القانون الجديد من مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للمرأة العاملة، حيث زاد مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة، مع رفع الحد الأقصى لعدد مرات الحصول عليها، إلى جانب تقليل ساعات العمل للحامل ومنع تشغيلها ساعات إضافية خلال فترات محددة.

كما تم تحديث إجازات رعاية الطفل، وإقرار إجازة أبوة، وزيادة مدة الإجازات العارضة، واستحداث إجازة دراسية مدفوعة، إلى جانب تنظيم إجازات المرض بنظام أكثر تفصيلا.

تنظيم عمل الأجانب

تضمن القانون تنظيما أكثر دقة لعمل الأجانب، حيث ألزم صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة في حال غياب العامل الأجنبي لفترة محددة دون مبرر، كما ألزمه بتحمل تكاليف عودته إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

العمالة غير المنتظمة والحماية الاجتماعية

استحدث القانون إطارا متكاملا لتنظيم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء صندوق مخصص لتقديم خدمات الطوارئ والرعاية الاجتماعية والصحية، مع تحديد مصادر تمويل متعددة تشمل نسبا من الأجور أو قيمة الأعمال، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية.

عقود العمل والتنظيم القانوني



شهدت عقود العمل تحديثا شاملا، حيث تم تنظيم العقود محددة وغير محددة المدة، مع تحديد حالات تحول العقد إلى غير محدد المدة، وزيادة عدد نسخ العقد المطلوبة، وإتاحة إثبات علاقة العمل بكافة وسائل الإثبات القانونية. كما تم اعتماد العقود ثنائية اللغة للعمالة الأجنبية مع أولوية النص العربي عند التعارض.

أشكال العمل الجديدة وساعات العمل

اعترف القانون بأنماط عمل حديثة مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل لبعض الوقت وتقاسم الوظائف. كما رفع الحد الأقصى لساعات التواجد في موقع العمل ليصل إلى 12 ساعة يوميا، بما يشمل ساعات العمل الإضافية.

الوقف عن العمل وإنهاء الخدمة

أعاد القانون تنظيم قواعد إيقاف العامل، محددا حالات واضحة لذلك، مع وضع ضوابط زمنية وإجرائية دقيقة. كما شدد قواعد إنهاء الخدمة، وأقر نظاما جديدا للاستقالة الضمنية في حالات الغياب الطويل، مع تنظيم إجراءات الاستقالة بشكل رسمي يضمن حقوق الطرفين.

بيئة العمل الآمنة

قانون العمل الجديد



أقر القانون التزاما صريحا بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر والعنف، مع وضع آليات لتلقي الشكاوى وتسويتها، في خطوة تعزز من حماية الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.

مسؤولية الإدارة والكيان القانوني

استحدث القانون إطارا جديدا للمسؤولية، حيث أجاز تحميل المديرين المسؤولية الشخصية حال علمهم بالمخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار مسؤولية الكيان القانوني، بما يعزز من آليات الرقابة والمساءلة مقارنة بالتشريع السابق.