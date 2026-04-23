مسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.. تحفة معمارية بآلاف العمال وزخارف إسلامية فريدة

أكد ماهر السيد المشرف على مركز ومسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، أن مسجد مصر به العديد من الأشكال النحاسية والأرابيسك.

وقال ماهر السيد في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" جدران مسجد مصر مزينة بآيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى ".

وتابع ماهر السيد :" تم إنشاء مسجد مصر في عامين ونصف والعمل كان مستمر 24 ساعة وكل شيفت كان فيه أكثر من 8000 عامل ".

وأكمل ماهر السيد: "مسجد مصر مفتوح لأداء كل الصلوات "، مضيفا:" وزارة الشباب والرياضية تقوم بتنفيذ رحلات للشباب من مختلف محافظات الجمهورية لزيارة مركز ومسجد مصر بالعاصمة الجديدة ".



ولفت ماهر السيد: "جميع الأخشاب المتواجدة في الأسقف الخاصة بمسجد مصر تم تجميعها بشكل يدوي قبل رفعها وتثبيتها في أماكنها".