اقتصاد

تكريم ورعاية.. ضم متفوقي «دولة التلاوة» لمبادرة «100 حلم للمستقبل» بدعم الأوقاف والعاصمة الإدارية

آية الجارحي

نظمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في برنامج «دولة التلاوة» بمقر الشركة، وذلك بحضور  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تم خلال الاحتفالية تكريم الطلاب والإشادة بما حققوه من تفوق، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والقرآنية المتميزة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تقديم الرعاية الشاملة والدعم الكامل للمتفوقين، ولا سيما المشاركين في برنامج «دولة التلاوة»، وانطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خاصة في مجال دعم وتطوير العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن ضم عدد (5) متسابقين من المستوفين لشروط برنامج «دولة التلاوة»، والمقيدين حاليًا بمرحلة التعليم قبل الجامعي، إلى مظلة مبادرة «100 حلم للمستقبل» التي ترعي 100 طالب جامعي سنويا، وذلك ضمن خطتها السنوية لرعاية الطلاب المتفوقين من كافة محافظات الجمهورية.

يأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص الشركة على توفير منظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والمعنوي، إلى جانب صرف المخصصات المالية المقررة، أسوةً بزملائهم من طلاب المبادرة، بما يسهم في خلق بيئة محفزة على التفوق والتميز، وتعزيز الاستثمار في مستقبل مصر، لا سيما من حفظة القرآن الكريم، باعتبارهم نماذج مضيئة تجمع بين التفوق العلمي والقيمي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لمصر.

وفي هذا السياق صرح الدكتور أسامة الأزهري “هذا التكريم يجسد توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان بناءً متكاملًا يجمع بين العلم والقيم والإبداع، ويؤكد أن رعاية المتفوقين، ولا سيما من حفظة القرآن الكريم، ليست مجرد دعم لحظي، وإنما هي استثمار طويل الأمد في تكوين شخصية وطنية واعية قادرة على الفهم الصحيح للدين والدنيا معًا. كما أن برنامج «دولة التلاوة» يعكس بوضوح الدور الحضاري لمصر في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ مكانة الحفظة بوصفهم نماذج مضيئة قادرة على حمل رسالة الاعتدال ونشر القيم الإيجابية في المجتمع. إن ما نشهده اليوم من رعاية واحتفاء بهذه النماذج الواعدة هو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في بناء أجيال متوازنة قادرة على الإسهام في التنمية الفكرية والمجتمعية والوطنية.”

من جانبه صرح المهندس خالد عباس " تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار رؤية الشركة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العمراني إلى مفهوم أشمل يرتكز على التنمية البشرية ودعم الكفاءات الشابة في مختلف المجالات. فالشركة تنظر إلى المتفوقين باعتبارهم طاقة وطنية يجب رعايتها وتمكينها، ولا سيما أولئك الذين يجمعون بين التفوق الدراسي والتميز في حفظ القرآن الكريم، لما يمثله ذلك من نموذج متكامل للانضباط والقيم والإصرار على النجاح. ويأتي ضم هؤلاء الطلاب إلى مبادرة «100 حلم للمستقبل» تأكيدًا لالتزامنا بخلق منظومة دعم مستدامة توفر لهم الرعاية الأكاديمية والمادية والمعنوية، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتفوق والتميز، بما ينسجم مع أهداف الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة." 

