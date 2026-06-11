البحوث الفلكية يعلن ابتكار وحدة روبوتية لإنتاج المواد النانومترية بأيدٍ مصرية 100%

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن حصول الدكتور شريف أحمد أحمد فريد، الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد، على براءة اختراع رسمية من مكتب براءات الاختراع المصري (برقم 36302) ، وذلك عن ابتكار "وحدة روبوتية متعددة الأغراض وقابلة للبرمجة في إنجاز علمي وصناعي جديد يجسد شعار "صنع في مصر".

يأتي هذا الابتكار ليمثل نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المواد المتقدمة؛ حيث تم تصميم وتطوير الروبوت بالكامل للاستخدام في التحضير الآلي لبعض المواد النانومترية والدقيقة وتتميز هذه الوحدة بقدرتها العالية على معالجة العينات التي تتطلب تعريضها لضغوط ميكانيكية دقيقة بعد رفع درجة حرارتها ثم تبريدها، وكل ذلك وفقاً لمعايير وقيم صارمة يبرمجها الباحث مسبقاً مما يضمن دقة متناهية ويقلل من نسب الخطأ البشري في التجارب المعملية المعقدة.

في لفتة تعكس قوة التعاون بين مراكز الأبحاث ومؤسسات الإنتاج الوطنية، تم تنفيذ وتصنيع الوحدة الروبوتية بالكامل داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية ، مما يؤكد جاهزية الصناعة المصرية لتبني الابتكارات وتحويل الأبحاث النظرية إلى منتجات حقيقية على أرض الواقع .

أوضح الدكتور شريف فريد أن هذا الإنجاز هو مجرد البداية؛ حيث يجري العمل حالياً على تطوير فكرة أكثر تقدماً بالتعاون مع فريق عمل طموح تحت اسم "الفريق القومي للعلوم والتكنولوجيا" (NTST)

يضم الفريق أعضاءً أساسيين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، والذين تعهدوا بتحدي الصعاب لتحقيق إنتاج تكنولوجي متكامل يليق بمكانة مصر ويأتي هذا الحراك العلمي بدعم ورعاية الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد.