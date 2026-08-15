بسبب ركنة سيارة.. ضبط طبيب تعدى على مالك محل بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالتعدى على مالك محل بالضرب لاعتراضه على إيقاف سيارته أمام المحل ملكه بالشرقية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 يوليو المنقضى، تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية بلاغا من مالك محل “مصاب بسحجات متفرقة”، مقيم بذات الدائرة، بتضرره من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته، وذلك حال اعتراضه على إيقاف سيارته أمام المحل ملكه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو، وهو طبيب، مقيم بذات الدائرة.

بمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكى تبادلوا خلالها التعدى على بعضهما بالسب لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





