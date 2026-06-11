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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز جديد يلفت الأنظار.. باحثة مصرية تحصد تكريمًا دوليًا في السنغال

دكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية
دكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

شاركت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المؤتمر العلمي "من الحوار العالمي إلى العمل المحلي من أجل استدامة الثروة الحيوانية القادرة على الصمود"، والذي استضافته الحكومة السنغالية برعاية عدد من المنظمات الدولية الكبرى، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وبمشاركة دولية واسعة ضمت نخبة من الخبراء والمسؤولين من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والجنوبية.

وشهد المؤتمر تكريم الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، تقديرا لإسهاماتها في مجالات تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز ركائز الأمن الغذائي وتطبيق مفهوم الصحة الواحدة One Health، وهو ما وضعها ضمن القيادات النسائية الأكثر تأثيرا.

وأعربت عيد عن فخرها بهذا التكريم الدولي، مؤكدة أنه تقدير للمدرسة العلمية المصرية العريقة ولمعهد بحوث الصحة الحيوانية الذي يعمل لخدمة الأمن الغذائي. وأكدت أن استدامة الثروة الحيوانية ليست مجرد تحد محلي، بل قضية أمن قومي عالمي تتطلب تكاتف الجهود الدولية وتطبيق نهج الصحة الواحدة لحماية الإنسان والحيوان والبيئة. وأشارت إلى أن هذا التكريم يمثل دافعا للاستمرار في العمل الجاد وتقديم حلول علمية مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الإنتاج المستدام.

من جانبه، أشاد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهذا الإنجاز، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة في المناصب القيادية العلمية والبحثية، معربا عن فخره بما حققه معهد بحوث الصحة الحيوانية من طفرة علمية ومساهمته الفعالة في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

بدوره، هنأ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتورة سماح عيد على هذا التكريم المستحق، مشيدا بجهودها في تطوير المنظومة البحثية داخل المعهد وتفعيل دوره كمركز إقليمي مرجعي يخدم أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

يثبتون كفاءتهم وتميزهم على المستوى الدولي

وشهد التكريم حضور السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية في السنغال، الذي أعرب عن فخره بهذا التكريم الدولي، مؤكدا أن الدكتورة سماح عيد تمثل نموذجا مشرفا للمرأة المصرية وللعلماء المصريين الذين يثبتون كفاءتهم وتميزهم على المستوى الدولي.

علاء فاروق وزير الزراعة القورة الحيوانية الحكومة السنغالية الأمم المتحدة

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