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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر الأولى عالميا في تصدير النحل الحي.. والزراعة تكثف جهود حماية المناحل

لجنة مبيدات الآفات الزراعية،
لجنة مبيدات الآفات الزراعية،
شيماء مجدي

نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا متخصصا يهدف إلى دعم قطاع ثروة نحل العسل، والارتقاء بالكوادر الفنية العاملة في المناحل المصرية، وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت  الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن البرنامج التدريبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومين، جاء بعنوان: "مكافحة الأمراض والآفات التي تصيب طوائف نحل العسل والاستخدام الأمثل للمبيدات لتقليل مخاطرها"، حيث استهدفت تأهيل ونقل الخبرات إلى نخبة من العاملين في مجال تربية نحل العسل بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية، بالإضافة إلى المربين وأصحاب المشروعات والشركات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءتهم والنهوض بهذه المهنة فنيًا واستثماريًا.

وأكدت أبو يوسف أن الاهتمام بهذا القطاع يأتي نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه النحل ومنتجاته في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، حيث تحتل مصر المركز الأول عالميًا في صادرات النحل الحي، بحصة تتجاوز 25% من إجمالي الصادرات العالمية.

وأضافت رئيس اللجنة، أن الصادرات المصرية من عسل النحل تشهد نموًا ملحوظًا وفقًا للمؤشرات الرسمية، حيث سجلت القيمة الإجمالية لصادرات العسل المصري خلال عام 2023 نحو 148.055 مليون جنيه، مقارنة بنحو 145.997 مليون جنيه خلال عام 2022، بزيادة بلغت نحو 2.05 مليون جنيه.

البيئة الاستثمارية 

وأشارت إلى أن صادرات العسل المصري تتوزع بين العسل الطبيعي والعسل المخصص للاستخدامات الطبية، لافتةً إلى أن المؤشرات رصدت تطورًا كبيرًا ومشجعًا للاستثمار في أعداد وإنتاج الخلايا البلدية والإفرنجية على مستوى الجمهورية، بما يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد.

الآفات الزراعية وزارة الزراعة العسل الأراضي الأمراض

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