وزير الزراعة يعلن فتح السوق الأفغاني رسميا أمام الليمون

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الدولة المصرية في فتح السوق الأفغاني رسميا أمام صادرات الليمون الطازج المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوسيع مظلة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح وزير الزراعة، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمفاوضات فنية مكثفة جرت بين السلطات الحجرية في البلدين "مصر وأفغانستان"؛ للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية الدولية.

ووفقًا لتقرير مشترك تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فقد تم بالفعل شحن الرسائل الأولى من الليمون الطازج إلى السوق الأفغاني، بإجمالي حمولات بلغت 178.46 طنًا، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الليمون إلى مختلف دول العالم حققت قفزة كبيرة هذا العام، حيث بلغت 100,783 طنًا، مما يعكس تميز المنتج المصري وقدرته التنافسية العالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن فتح السوق الأفغاني يأتي استكمالًا لخطة استراتيجية طموحة تنتهجها الوزارة لتنويع الأسواق التصديرية وتيسير حركة التجارة للحاصلات الزراعية.

وأعلن المنسي، أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 نجاح الحجر الزراعي في فتح 21 سوقًا جديدًا أمام المنتجات الزراعية المصرية بمختلف قارات العالم.

واستعرض رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي خريطة التوسع الدولي الأخيرة، والتي نجحت الصادرات المصرية في اختراقها مؤخرًا، وتشمل أسواق: أوزبكستان وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان في قارة آسيا، والمكسيك، بيرو، أوروجواي، بنما، السلفادور، وجمهورية الدومينيكان، في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا التوسع الدولي الملحوظ، في فتح الأسواق الجديدة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة وسلامة الحاصلات الزراعية المصرية، بفضل تشديد الرقابة وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في منظومة الحجر الزراعي.