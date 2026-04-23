قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

العاصمة الإدارية تُسند لراية تشغيل وإدارة أحد أهم مباني الحي الحكومي

آية الجارحي

 افتتحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة راية لإنشاء وإدارة المباني، المبنى الإداري (C5) الكائن بالمحور المركزي في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة ايذاناً بالبدء في تشغيل وإدارة المبني، قام بقص شريط الافتتاح المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعن راية لإنشاء وإدارة المباني  أحمد جمال الدين العضو المنتدب للشركة. 

وذلك في إطار استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة إدارة وتشغيل المباني داخل العاصمة الجديدة.

يأتي هذا في إطار تعظيم القيمة الاستثمارية للمبنى من خلال إسناد مهام الإدارة والتشغيل لشركة متخصصة، حيث تتولى شركة راية دور الوكيل الحصري لإدارة وتشغيل واستغلال المبنى، بما يشمل تأجير الوحدات الإدارية، والمحلات التجارية، وكافة الخدمات والمرافق المرتبطة به، وفقًا لأفضل المعايير المهنية والتشغيلية المعتمدة.

وبموجب الاتفاق، تحصل شركة راية على نسبة من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما تؤول النسبة الاكبر إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد الاستثمارية.

ويعكس هذا الافتتاح توجه شركة العاصمة الإدارية نحو تطبيق نماذج متقدمة لإدارة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتشغيل المباني، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة داخل الحي الحكومي.

هذا وقد صرّح المهندس خالد عباس “يأتي الافتتاح في إطار رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال الشراكة مع كيانات متخصصة ذات خبرة وتطبيق نماذج احترافية لإدارة وتشغيل المباني، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وعائد اقتصادي مستدام ويُسهم في توفير بيئة عمل متكاملة وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات.”

وأضاف خالد عباس " أن التعاون مع شركة راية لإنشاء وإدارة المباني يمثل خطوة عملية نحو تحقيق إدارة فعّالة للأصول، وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات داخل العاصمة الجديدة لما لها من خبرة ممتدة ونجاحات ملموسة في مجال إدارة وتشغيل المباني".

ومن جانبه، صرح أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية "نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس ثقة شركة العاصمة الإدارية في قدرات راية في إدارة وتشغيل الأصول الكبرى، ومن خلال خبراتنا المتراكمة، ونجاحتنا في تطوير وإدارة المباني الذكية، من خلال مشروعاتنا المتميزة للمباني الذكية الخضراء، كالمبنى الأيقوني جاليريا٤٠ في الشيخ زايد، إلى جانب مشروع ايدج لمساحات العمل بفروعه المتعددة، وذلك في إطار التزامنا بتقديم تجارب متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والابتكار".

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الجديدة الحي الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

