انقلاب في المزاج الأمريكي.. 46% من الشباب يعتبرون العلاقة مع إسرائيل عبئا
بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM
ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
انفراد.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
إلهام أبو الفتح
ديني

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الأوقاف والعاصمة الإدارية تكرمان متفوقي «دولة التلاوة» وتضمان 5 طلاب لـ«100 حلم للمستقبل»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الأوقاف والعاصمة الإدارية تكرمان متفوقي «دولة التلاوة» وتضمان 5 طلاب لـ«100 حلم للمستقبل»
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الأوقاف والعاصمة الإدارية تكرمان متفوقي «دولة التلاوة» وتضمان 5 طلاب لـ«100 حلم للمستقبل»
إيمان طلعت

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تقديم الرعاية الشاملة والدعم الكامل للمتفوقين، ولا سيما المشاركين في برنامج دولة التلاوة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التابعة للدولة، خاصة في مجال دعم وتطوير العملية التعليمية، نظّمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في برنامج «دولة التلاوة» بمقر الشركة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تم خلال الاحتفالية تكريم الطلاب والإشادة بما حققوه من تفوق، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والقرآنية المتميزة.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن ضم خمسة متسابقين من المستوفين لشروط برنامج «دولة التلاوة»، والمقيدين حاليًا بمرحلة التعليم قبل الجامعي، إلى مظلة مبادرة «١٠٠ حلم للمستقبل» التي ترعى ١٠٠ طالب جامعي سنويا، وذلك ضمن خطتها السنوية لرعاية الطلاب المتفوقين من كافة محافظات الجمهورية.

يأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص الشركة على توفير منظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والمعنوي، إلى جانب صرف المخصصات المالية المقررة، أسوةً بزملائهم من طلاب المبادرة، بما يسهم في خلق بيئة محفزة على التفوق والتميز، وتعزيز الاستثمار في مستقبل مصر، لا سيما من حفظة القرآن الكريم، باعتبارهم نماذج مضيئة تجمع بين التفوق العلمي والقيمي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لمصر.

وفي هذا السياق صرح الدكتور أسامة الأزهري: "هذا التكريم يجسد توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان بناءً متكاملًا يجمع بين العلم والقيم والإبداع، ويؤكد أن رعاية المتفوقين، ولا سيما من حفظة القرآن الكريم، ليست مجرد دعم لحظي، وإنما هي استثمار طويل الأمد في تكوين شخصية وطنية واعية قادرة على الفهم الصحيح للدين والدنيا معًا. كما أن برنامج «دولة التلاوة» يعكس بوضوح الدور الحضاري لمصر في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ مكانة الحفظة بوصفهم نماذج مضيئة قادرة على حمل رسالة الاعتدال ونشر القيم الإيجابية في المجتمع. إن ما نشهده اليوم من رعاية واحتفاء بهذه النماذج الواعدة هو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في بناء أجيال متوازنة قادرة على الإسهام في التنمية الفكرية والمجتمعية والوطنية."

من جانبه صرح المهندس خالد عباس: "تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وفي إطار رؤية الشركة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العمراني إلى مفهوم أشمل يرتكز على التنمية البشرية ودعم الكفاءات الشابة في مختلف المجالات. فالشركة تنظر إلى المتفوقين باعتبارهم طاقة وطنية يجب رعايتها وتمكينها، ولا سيما أولئك الذين يجمعون بين التفوق الدراسي والتميز في حفظ القرآن الكريم، لما يمثله ذلك من نموذج متكامل للانضباط والقيم والإصرار على النجاح. ويأتي ضم هؤلاء الطلاب إلى مبادرة «١٠٠ حلم للمستقبل» تأكيدًا لالتزامنا بخلق منظومة دعم مستدامة توفر لهم الرعاية الأكاديمية والمادية والمعنوية، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتفوق والتميز، بما ينسجم مع أهداف الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة."

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة من اجتماع اتحاد الكرة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

فتحي سند

فتحي سند: فوز الزمالك أو بيراميدز يغير خريطة المنافسة في الدوري

بيراميدز

مايلي وزلاكة يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد