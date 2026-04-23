مدبولي لصدى البلد: لم نضع جنيها واحدا في مشروعات العقارات الخاصة.. ونشجع كافة القطاعات لتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يرد علي انتقادات إقامة المشروعات العقارية بدلا من الإنتاجية.. خاص
في اتصال هاتفي مع الزنداني.. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
الدبابة vs الساحر.. الأوراق الرابحة كلمة السر في لقاء الزمالك وبيراميدز
ترامب: مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق
السكة الحديد تضيف مقرر وقوف لقطار 1011 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة بمحطة قوص
الحكومة ترد على شائعات توقف المصانع.. مدبولي: الصناعة المصرية في أفضل حالاتها
تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
مدبولي لـ صدى البلد : دعم المشروعات العقارية لا يتعارض مع تنمية الاقتصاد
النواب يقر تعديلات حماية المنافسة نهائيًا.. خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار ولمنع الاحتكار
ليلة الحقيقة.. رسائل مثيرة من جاليليو قبل مباراة الزمالك وبيراميدز
رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل
ديني

الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢٣) مسجدًا غدًا الجمعة ٢٤ من أبريل  ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٤) مسجدًا، و صيانة وتطوير (٨)مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٠١٧) مسجدًا من بينها (٧٨٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٣٠) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٥٠٦) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و ٢٧٦ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الأقصر:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية الشغب – مركز ومدينة إسنا.
تم صيانة وتطوير مسجد الحاج محمود بقرية الشغب – مركز ومدينة إسنا.


وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد القليني بقرية بني عامر – مركز الزقازيق؛ ومسجد عزبة يوسف بقرية أكياد البحرية – مركز فاقوس؛ ومسجد فاطمة حبيب بقرية العلاقمة – مركز ههيا.
تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بناحية سرو بقرية الزاوية الحمراء – مركز فاقوس.


وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بكفر حميد بقرية برنشت – مركز العياط.


وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الجبالية بقرية زرابي القارة – مركز أبو تشت؛ ومسجد السلام بنجع محرم بقرية العقب – مركز قوص. 


وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد زهران بعزبة بدر بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد الطايع الشرقي بعزبة الطايع بقرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى؛ ومسجد الإيمان بعزبة كشيك بقرية الحاجر – مركز كفر الدوار.
تم صيانة وتطوير مسجد العقال بعزبة العقال بقرية كفر سنطيس – مركز دمنهور.  


وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد آل سنوسي بقرية سراوة – مركز منفلوط.
تم صيانة وتطوير مسجد أولاد جاد الله بقرية كوم إنجاشة – مركز ديروط.


وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة صالح باشا بقرية الفنت – مركز الفشن.
تم صيانة وتطوير مسجد مجمع النور الإسلامي بعزبة أحمد علام بقرية الحكامنة – مركز بني سويف.


وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية الغريزات – مركز المراغة؛ ومسجد المطافي الجديد – مركز ومدينة سوهاج.


وفي محافظة الفيوم:
تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح العليم بقرية فانوس – مركز طامية.


وفي محافظة شمال سيناء:
تم صيانة وتطوير مسجد أم المؤمنين بقرية المهدية – مركز مدينة رفح؛ ومسجد الرضا والنور بقرية المزرعة – مركز ومدينة العريش.
وفي محافظة الغربية:
تم صيانة وتطوير مسجد العمري بقرية ميت حبيش القبلية – مركز طنطا.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

ترشيحاتنا

القوات المسلحة

فتح منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا بمناسبة عيد تحرير سيناء

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي ..الصحة توجه نصائح لتفادي مخاطر تغير التوقيت

بالصور

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور للبلوجر حبيبة رضا

بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا
بعد القبض لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 5 صور لـ البلوجر حبيبة رضا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ يوميًا؟.. أشخاص ممنوعون من تناوله

اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ
اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ
اشخاص ممنوعين من تناول الخوخ

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد