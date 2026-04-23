الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢٣) مسجدًا غدًا الجمعة ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٤) مسجدًا، و صيانة وتطوير (٨)مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٠١٧) مسجدًا من بينها (٧٨٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٣٠) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٥٠٦) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و ٢٧٦ مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية الشغب – مركز ومدينة إسنا.

تم صيانة وتطوير مسجد الحاج محمود بقرية الشغب – مركز ومدينة إسنا.



وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد القليني بقرية بني عامر – مركز الزقازيق؛ ومسجد عزبة يوسف بقرية أكياد البحرية – مركز فاقوس؛ ومسجد فاطمة حبيب بقرية العلاقمة – مركز ههيا.

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بناحية سرو بقرية الزاوية الحمراء – مركز فاقوس.



وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بكفر حميد بقرية برنشت – مركز العياط.



وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الجبالية بقرية زرابي القارة – مركز أبو تشت؛ ومسجد السلام بنجع محرم بقرية العقب – مركز قوص.



وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد زهران بعزبة بدر بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد الطايع الشرقي بعزبة الطايع بقرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى؛ ومسجد الإيمان بعزبة كشيك بقرية الحاجر – مركز كفر الدوار.

تم صيانة وتطوير مسجد العقال بعزبة العقال بقرية كفر سنطيس – مركز دمنهور.



وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل سنوسي بقرية سراوة – مركز منفلوط.

تم صيانة وتطوير مسجد أولاد جاد الله بقرية كوم إنجاشة – مركز ديروط.



وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة صالح باشا بقرية الفنت – مركز الفشن.

تم صيانة وتطوير مسجد مجمع النور الإسلامي بعزبة أحمد علام بقرية الحكامنة – مركز بني سويف.



وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية الغريزات – مركز المراغة؛ ومسجد المطافي الجديد – مركز ومدينة سوهاج.



وفي محافظة الفيوم:

تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح العليم بقرية فانوس – مركز طامية.



وفي محافظة شمال سيناء:

تم صيانة وتطوير مسجد أم المؤمنين بقرية المهدية – مركز مدينة رفح؛ ومسجد الرضا والنور بقرية المزرعة – مركز ومدينة العريش.

وفي محافظة الغربية:

تم صيانة وتطوير مسجد العمري بقرية ميت حبيش القبلية – مركز طنطا.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.