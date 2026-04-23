الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أكدت وزارة الأوقاف أن ذكرى تحرير سيناء تأتي لترسخ مفهوماً إسلامياً ووطنياً عميقاً، وهو أن السلام ليس خنوعاً أو ضعفاً، بل هو "خطة رشد" وقوة استراتيجية تهدف لحماية الحقوق وردع المعتدين.


وأوضحت وزارة الأوقاف  أن عزة مصر المعاصرة هي ثمرة رؤية جيش وطني أدرك يقيناً أن السلام العادل والمستدام لا يصنعه ولا يحميه إلا الأقوياء، تماماً كما كانت صلح الحديبية فوزاً تحقق بالبصيرة والحكمة قبل حد السيف.

واستلهمت وزارة الأوقاف من السيرة النبوية دروساً في القيادة السديدة، مشيرة إلى ما ورد في صحيح البخاري حول أحداث صلح الحديبية وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب الصدام غير المحسوب حين حبست ناقته "القصواء".

حيث أكد النبي حينها أن تلك الوقفة لم تكن عجزاً، بل استجابة لتدبير إلهي يعظم الحرمات، معلناً استعداده لقبول أي خطة تعزز السلام وتحقن الدماء، مما جعل كبار عروة العرب يصفون نهجه بأنه "خطة رشد" تعكس مهارة تفاوضية استثنائية.


كما سلطت الأوقاف الضوء على "عمرة القضاء" كمثال لموقف القوة الاستراتيجية، حين أمر النبي أصحابه بـ "الاضطباع" لإظهار قوتهم البدنية أمام المشركين الذين راهنوا على ضعف المسلمين بسبب المرض والسفر.
هذا الإجراء لم يكن مجرد شعيرة، بل كان رسالة ردع بصرية أحبطت مؤامرات العدو وأثبتت أن المسلمين كيان سياسي مستقل ومهاب، قادر على الدفاع عن نفسه في أحلك الظروف وأصعب المواقع.

وتابعت وزارة الأوقاف  بيانها بالتأكيد على أن السلام في الإسلام مرتبط دوماً بالعزة والكرامة، مستشهدة بموقف أبي دجانة رضي الله عنه حين تبختر بسيفه يوم أحد، حيث أقر النبي هذه المشية في ذلك الموطن لترهيب العدو.


فالإسلام يربي أبناءه على أن يكونوا دعاة سلام يطعمون الطعام ويفشون السلام، لكنه في الوقت ذاته يسلحهم بالقوة التي تمنع استباحة أوطانهم، فالحلم تزنه الشجاعة، والرحمة تسندها الهيبة والمنعة.


وفي ختام بيانها، شددت الأوقاف على أن صلح الحديبية كان الركيزة الأساسية التي مهدت لفتح مكة ونشر الدعوة في جو من الطمأنينة، مما أثبت أن السلام الراشد هو أصل البناء الحضاري.
فالأوطان لا تُشيد بالدماء والحروب العبثية، بل تبنيها العقول الراشدة والقلوب المؤمنة التي تتخذ من الصبر والحكمة في إدارة الأزمات سبيلاً لتحقيق النصر وضمان مستقبل الشعوب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

أسعار الذهب تتراجع عالمياً .. وارتفاع النفط وأزمة هرمز يدفعان المستثمرين للهروب

اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات: تعميق التصنيع المحلي يدفع الصناعة المصرية لمزيد من النمو رغم التحديات

ارتفاع أسعار النفط اليوم

قفزة جديدة في أسعار النفط.. وأزمة مضيق هرمز تشعل الأسواق العالمية

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد