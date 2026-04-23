الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

أكدت وزارة الأوقاف أن ذكرى تحرير سيناء تأتي لترسخ مفهوماً إسلامياً ووطنياً عميقاً، وهو أن السلام ليس خنوعاً أو ضعفاً، بل هو "خطة رشد" وقوة استراتيجية تهدف لحماية الحقوق وردع المعتدين.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن عزة مصر المعاصرة هي ثمرة رؤية جيش وطني أدرك يقيناً أن السلام العادل والمستدام لا يصنعه ولا يحميه إلا الأقوياء، تماماً كما كانت صلح الحديبية فوزاً تحقق بالبصيرة والحكمة قبل حد السيف.

واستلهمت وزارة الأوقاف من السيرة النبوية دروساً في القيادة السديدة، مشيرة إلى ما ورد في صحيح البخاري حول أحداث صلح الحديبية وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب الصدام غير المحسوب حين حبست ناقته "القصواء".

حيث أكد النبي حينها أن تلك الوقفة لم تكن عجزاً، بل استجابة لتدبير إلهي يعظم الحرمات، معلناً استعداده لقبول أي خطة تعزز السلام وتحقن الدماء، مما جعل كبار عروة العرب يصفون نهجه بأنه "خطة رشد" تعكس مهارة تفاوضية استثنائية.



كما سلطت الأوقاف الضوء على "عمرة القضاء" كمثال لموقف القوة الاستراتيجية، حين أمر النبي أصحابه بـ "الاضطباع" لإظهار قوتهم البدنية أمام المشركين الذين راهنوا على ضعف المسلمين بسبب المرض والسفر.

هذا الإجراء لم يكن مجرد شعيرة، بل كان رسالة ردع بصرية أحبطت مؤامرات العدو وأثبتت أن المسلمين كيان سياسي مستقل ومهاب، قادر على الدفاع عن نفسه في أحلك الظروف وأصعب المواقع.

وتابعت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن السلام في الإسلام مرتبط دوماً بالعزة والكرامة، مستشهدة بموقف أبي دجانة رضي الله عنه حين تبختر بسيفه يوم أحد، حيث أقر النبي هذه المشية في ذلك الموطن لترهيب العدو.



فالإسلام يربي أبناءه على أن يكونوا دعاة سلام يطعمون الطعام ويفشون السلام، لكنه في الوقت ذاته يسلحهم بالقوة التي تمنع استباحة أوطانهم، فالحلم تزنه الشجاعة، والرحمة تسندها الهيبة والمنعة.



وفي ختام بيانها، شددت الأوقاف على أن صلح الحديبية كان الركيزة الأساسية التي مهدت لفتح مكة ونشر الدعوة في جو من الطمأنينة، مما أثبت أن السلام الراشد هو أصل البناء الحضاري.

فالأوطان لا تُشيد بالدماء والحروب العبثية، بل تبنيها العقول الراشدة والقلوب المؤمنة التي تتخذ من الصبر والحكمة في إدارة الأزمات سبيلاً لتحقيق النصر وضمان مستقبل الشعوب.



